英特尔聚焦八大领域 构建智能互联未来

北京2016年12月2日电 /美通社/ -- 人类正在迎来一个崭新的、丰富多彩的、万物智能互联的世界。到2020年，全球将有500亿台设备通过网络相互连接，这些设备产生庞大的数据流量，将比银河系行星的数量还要多200亿倍。从手表、手机，到家用电器、汽车，设备生成的海量数据通过实时获取和分析，将释放出无可估量的价值，不仅在改变当下的医疗、工厂和城市，更将全面升级人类的生活体验。

对于技术行业而言，这是一个激动人心的时代，也将是一场智能互联的革命。在这场通往未来的技术革命里，英特尔洞见到了驱动未来世界的四大趋势。这些趋势蕴藏着巨大潜能，正在推动行业创新和变革，以难以置信的速度带领人类奔向万物智能互联的未来。

英特尔眼中的智能互联世界

一、万物数字化

在智能互联的时代，一切都变得智能而互联，数字和物理世界的界限日渐模糊。手表以前是用来看时间的。而现在，它可以提供关于睡眠、锻炼和健康的数据。汽车现在可以帮助导航、保证安全，未来还能够自动驾驶。从生活到农业、零售、工业和自动驾驶，计算正在无处不在，并无缝构成了人类的日常生活，一切都将变得数字化。

二、计算感知化普及

与此同时，计算机正在获得视觉、听觉等感官智能，从而类似人一样感知它周围的世界。如今，利用英特尔实感技术，无人机将能够360°勘测周围环境，并捕捉数据和图片，实现安全飞行。这一激动人心的进步将帮助计算感知的普及化。然而，让计算机具有视觉这样的感官并不容易，需要庞大的计算能力 -- 这也导致了第三大趋势的兴起。

三、数据洪流

未来世界的第三大科技趋势是数据洪流；越来越数字化的体验将创造出海量数据。到2020年，一个人每天将生成1.5GB的数据，一座互联工厂更将生成100万GB的数据。所有这些数据都将进行收集、存储和分析，不仅会给数据中心和云带来巨大的商机，更能利用这些数据来推动新的见解，开发新的解决方案，创造出令人惊叹的全新体验。

四、云的增长

海量数据的产生将使得工作负载向云的迁移以前所未有的速度不断增长。预测数据显示，到2019年，公有云的复合年增长率将达到19%，而混合和私有云也将持续快速增长。随着云的继续增长，云业务模式和云技术将爆发出巨大创新和创意。

良性循环加速英特尔战略转型

万物智能互联的四大趋势将推动不可思议的创新，加速形成英特尔眼中未来的2020年：通过让500亿智能互联设备连接到云，产生的海量数据将经由数据中心进行捕捉、存储和智能分析，形成更有价值的信息，并能从任何地方访问这些数据，从而让云和数据中心释放出更多价值，赋予设备新的能力，创造出令人惊叹的全新体验。

这就形成一个清晰的“增长的良性循环” -- 云和数据中心、物联网、存储和FPGA通过连接性紧密联系在一起，相互支持、补充完善其他环节，并通过摩尔定律的经济学效应得以进一步加强。未来，它将出现在几乎所有的生活场景和大部分工业领域中，改变人类的一切事物和体验。

英特尔看到了良性循环的增长过程中蕴藏着的巨大机会，正在加速战略推进：从一家PC公司转型为一家驱动云计算和数以亿计的智能、互联计算设备的公司。凭借在创建开放生态系统、驱动全球PC和服务器以及将智能嵌入意想不到的设备方面累积的丰富经验和深远洞察，英特尔正在突破传统边界，为客户、合作伙伴和股东创造长久价值，实现引领智能互联世界的使命。

聚焦八大领域 构建智能互联未来

作为此次转型的一部分，英特尔聚焦于八个关键技术领域，并在这些领域内推动创新和进步，让不可思议的新产品和体验成为可能。它们是这场技术革命的产业制高点，也是未来智能互联世界的重要场景。英特尔发力未来，将在所有这些领域与合作伙伴一起，共同创造一个万物智能互联的未来。

人工智能

英特尔认为，未来人工智能将变革企业业务的运营方式以及人类与世界交互的方式。为此，英特尔正在整合优势，为人工智能提供最为广泛的技术选项，将其潜能在各个领域中充分释放，最终推动人工智能性能瓶颈突破、技术大众化以及社会效益最大化。

近期，英特尔推出业界最全面、针对人工智能的数据中心计算产品组合：英特尔® Nervana™ 平台，将提高人工智能应用的速度和易用性，帮助构建高度优化的人工智能解决方案。此外，英特尔还充分利用自身技术和产品创新的整合优势，为人工智能提供极为灵活的覆盖数据中心、物联网设备及软件框架的端到端解决方案产品组合，帮助广泛的行业和企业更方便地获取、开发和部署人工智能应用。

为加速相关技术的大众化并最终实现应用的普及，英特尔还积极建立与业界领先公司在内的广泛的联盟，成立英特尔Nervana人工智能委员会等推动技术探索和创新，与全球领先机构合作提供开发者培训课程，从而构建涉及人工智能技术提升、教育培训、应用优化等广泛的生态。

无人驾驶

作为正在快速演进中的全球最智能的互联设备之一，汽车正在成为英特尔布局万物智能互联时代的重要领域。在英特尔眼中，未来的无人驾驶汽车将产生巨大的数据量，并以前所未有的速度进行收集和分析处理。为此，车内的高性能计算平台将是未来汽车的中央大脑。此外，支持无人驾驶的后台数据中心必须具备更强大的能力，确保在执行的每一步都保证数据安全。

英特尔架构是构建端到端无人驾驶解决方案的理想平台。英特尔为无人驾驶协作提供广泛的资源，包括高性能的车内计算平台；强大的云和一套机器学习解决方案；高带宽、低延迟的5G网络带宽作为连接系统；强大的内存和FPGA技术；人机接口以及安全技术等。目前，英特尔正在不断投资于这些技术，以实现无人驾驶，重塑驾驶体验。

5G

未来的5G时代，产生移动数据的终端将是物联网里的数以亿计的各种智能设备，网络将向更广泛的以物为中心，即时响应、智能互联的网络演进。英特尔看到，未来的网络将是一个比无线和通信行业更加广泛的生态系统，网络将集通信、计算和存储“三位一体”，计算将无处不在。

在5G方面，英特尔具备得天独厚的优势，将自身产品和架构融入到“云到物”大格局的每一个细分领域，能够提供从设备、网络到云的5G端到端解决方案，为终端设备制造商、网络设备制造商、移动运营商等众多合作伙伴提供创新和业务支持。英特尔将继续开发如5G移动测试平台等一系列5G关键技术和项目的开发，并在5G标准制定中发挥积极作用，与合作伙伴携手加速5G时代的到来。

虚拟现实

2020年，中国虚拟现实行业市场规模预计将超过550亿元。英特尔认为，掌握虚拟现实市场的关键技术在于感知计算。其中，英特尔® 实感™技术是增强虚拟现实设备所需的感知和互动能力的关键技术，它赋予计算设备“类似人的感知”，同时整合了“真实”和“虚拟”的世界。

8月的英特尔信息技术峰会（IDF）上，英特尔首次提出“融合现实”（Merged Reality）愿景，致力于通过一整套下一代传感和数字化技术，打造物理和虚拟环境的全新交互方式。凭借英特尔® 实感™技术、Replay360度技术以及同类首款Alloy项目头戴式设备(HMD)等前沿产品和技术，英特尔正在与其它领先的科技公司分享其前沿的技术并提供开放的平台，来推动真正的沉浸式计算体验，开启融合现实的新时代。

体育

数据洪流的产生，包括对其捕捉、连接、分析以及互动的能力，正在为体育行业带来革命性的变化，我们称之为运动体验的数字化。英特尔正在开发各种业界领先的解决方案，覆盖前端的智能互联设备和后端的大数据和云服务，致力于改变人们体育训练、观赛乃至参与体育比赛的方式，提升人们的整体健康水平以及健身和运动成效。

虚拟现实也是提供沉浸式运动体验的重要组成部分。凭借强大的计算力，虚拟体验能够变得更动感、更自然。近期，英特尔宣布组建了新的体育事业部，在为体育界提供创新技术和精彩体验方面取得了多项进展。英特尔将加快创新与拓展全新具有沉浸感的体育业务，为体育迷带来难以想象的个性化、真正沉浸式的虚拟现实体验。

机器人

机器人是当下最炙手可热的智能互联设备之一，存在着巨大的市场需求潜力。但机器人产业是一个产品多样智能化要求高的产业，涉及到云到端的计算、人工智能技术等，需要典型的端到端的解决方案。作为全球计算创新的引领者，英特尔拥有强大的端到端的芯片技术和感知技术，能够赋予机器人更强大的机器计算、机器视觉以及数据中心计算。

今年，英特尔与经纶世纪合作完成了家庭健康管理机器人的原型开发，集成了自然人机交互、移动传感、机器人控制、自动定位、自主应急等核心功能。英特尔也积极推动机器人创新生态的建设，将与合作伙伴全力打造覆盖学校、科研机构到机器人产业链乃至用户的完整开放的机器人产业生态系统。

精准医疗

全球范围来看，医疗体系的变革正在发生，精准医疗正处于爆发前夜。精准医疗是数据驱动的科学，离不开对海量的基因组、影像学、临床数据的分析和处理。英特尔致力于驱动云计算以及日益智能互联的世界，充分发挥从云到端的技术领先性，为精准医疗注入计算优势。

6月，英特尔携手合作伙伴推出“精准医疗伙伴计划”，共推中国精准医疗行业健康发展，并与上海交通大学、上海市儿童医院合作开发并培育“儿童健康协作云”平台。在2020年实现24小时之内完成包括基因序列检测、数据分析、疾病诊断，以及制定个性化治疗方案在内的精准医疗的主要过程，并进而让精准医疗早日惠及大众，这将是英特尔在精准医疗领域持续努力的方向。

中国制造2025

过去三十多年，英特尔见证了中国社会经济的发展。当前，从“中国制造2025”等战略规划的实施，到“大众创业，万众创新”氛围的营造，创新已成为中国产业环境和高新技术发展的首要驱动力。在智能互联的新世界，中国已经成为全球的创新中心之一。

随着中国经济发展进入新常态，英特尔把助力“中国制造2025”列为中国战略的重要组成部分，将与中国产业界结成创新共同体，结合中国发展的长远需要，以自己的创新技术和独特优势推动产业创新和经济发展，让中国创新为世界经济的持续增长提供强劲的动力，全力支持中国创新经济发展。