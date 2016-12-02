牵手太阳雨与淘顶网，乐叶光伏加速分布式市场布局

杭州2016年12月2日电 /美通社/ -- 由全国工商联新能源商会晶硅光伏专委会举办的“屋顶光伏发电（杭州）讲堂”今日在杭州召开。全国政协常委、浙江省工商联主席、正泰集团董事长南存辉，全国工商联新能源商会专业副会长曾少军博士，国家发改委能源研究所研究员王斯成，浙江省能源局电力与新能源处处长张福平，上海交大博士生导师沈文忠教授，中民新能上海公司总经理包育栋看，乐叶光伏总裁李文学等行业大咖出席了此次论坛，现场超过500名业内权威专家和知名企业、光伏及分布式从业者齐聚杭州，共同见证浙江省屋顶分布式的火热契机。

随着国家积极鼓励政策的出台，光伏补贴电价的调整，分布式光伏的经济效益与社会效益越发凸显，中东部地区分布式光伏迎来重大发展机遇。2016年，为有效结合美丽乡村建设，有效利用全省民居建筑屋顶的广阔空间，推动供给侧结构性改革，扩大有效投资、加快清洁能源应用、推进大气污染防治以及提高城乡居民收入，浙江省政府办公厅制定出台了《浙江省人民政府关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》，全面启动“百万屋顶计划”。分布式光伏市场前景广阔、商机无限。

乐叶光伏分布式市场专家主任李绍唐博士从生态环境改善现状出发，着重强调了光伏应用的重要性。他以分布式光伏发电的相关政策、规划和未来趋势为引入，为与会嘉宾隆重介绍了乐叶光伏“乐享生活 一寸阳光一寸金”的分布式新理念，与此同时，通过实际数据分析了乐叶光伏高效单晶组件在分布式应用中的优势所在。

乐叶光伏分布式销售总监牛燕燕女士代表乐叶光伏宣布公司分布式业务正式启航，而后她从分布式产品趋势、分布式代理商销售政策、乐叶光伏分布式门店形象及乐叶光伏提供的市场支持等方面就乐叶光伏分布式市场布局做出了详细推介。

在国家发改委能源研究所研究员王斯成、全国工商联新能源商会秘书长史利民、乐叶光伏总裁李文学、中民新能（上海）投资有限公司总经理包育栋、上海交大博士生导师沈文忠、浙江合大太阳能科技有限公司总经理侯生跃的见证下，乐叶光伏与太阳雨、淘顶网举行盛大的战略签约仪式，一共签署了220MW 的乐叶光伏组件渠道代理战略合作协议。



乐叶光伏与太阳雨战略签约仪式现场



乐叶光伏与淘顶网战略签约仪式现场

众所周知光伏发电是我国重要的战略性新兴产业，大力推进光伏发电应用对优化能源结构、保障能源安全、改善生态环境、转变城乡用能方式具有重大战略意义。而分布式光伏发电应用范围广，在城乡建筑、工业、农业、交通、公共设施等领域都有广阔应用前景，既是推动能源生产和消费革命的重要力量，也是改善环境、减少雾霾的重要举措。

乐叶光伏高效单晶组件，凭借卓越的光电转换性能和稳定的产品品质，使客户在投资分布式时“多发电、多赚钱、最时尚”。本次签约仪式为今后乐叶光伏高效单晶组件快速走进寻常百姓家，提供更多清洁电力奠定了良好的基础。乐叶光伏将一如既往专注于高效单晶领域，努力为客户提供最优质的产品与服务。