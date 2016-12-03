巴塞罗那足球俱乐部摄影大奖赛在纽约举行专门的谈话会

纽约2016年12月3日电 /美通社/ -- 巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona)在纽约组织了一场名为“Crossing Bridges”（跨越桥梁）的谈话会，该谈话会由光圈基金会(Aperture Foundation)主办。巴塞罗那足球俱乐部摄影大奖赛(FCBARCELONA PHOTO AWARDS)是首个由运动俱乐部发起、旨在让照片来描绘体育运动的积极价值的评奖活动。

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巴塞罗那足球俱乐部摄影大奖赛预计将能吸引艺术家、专业摄影师和摄影记者参加。大奖赛评审团将优先评审展现日常生活中的体育运动的提交作品。

巴塞罗那足球俱乐部摄影大奖赛预计会恢复传统，将艺术和体育两大领域联合到一起，正如它们在历史上所进行的联合一样。巴塞罗那足球俱乐部希望能够借助“Crossing Bridges”概念，创造一个平台，让艺术和体育两大领域能够相互影响、进行交流和开展合作。

谈话会的讨论在以下人士之间展开：

巴塞罗那足球俱乐部副主席卡莱斯-比拉鲁比(Carles Vilarrubi)

African Artists' Foundation（非洲艺术家基金会）创始人和负责人Azu Nwagbogu

Tim Hetherington Trust（蒂姆-赫瑟林顿信托）执行总监斯蒂芬-梅耶斯(Stephen Mayes)

作家、教育家、策展人和摄影方面的权威人士、在布鲁克林博物馆(Brooklyn Museum)举办“Who Shot Sports”（谁拍摄了体育）展览的盖尔-巴克兰(Gail Buckland)

开设巴黎唯一关注体育摄影的艺廊的 Jean-Denis Walter

艺术家、作家、《Frieze》（弗里兹）杂志的特约编辑克里斯-威利(Chris Wiley)主持了这一谈话会。

威利对雄心勃勃的巴塞罗那足球俱乐部摄影大奖赛很感兴趣。

斯蒂芬-梅耶斯指出，由于技术上的进步，摄影界现在迎来了“好时候”。

盖尔-巴克兰回忆说，体育摄影以前曾被摄影领域中的大多数专业人士认为是“矮人一头”。同样的事情过去也曾在时尚摄影师和那些跟随摇滚艺术家拍摄的人的身上发生，但是就在几年前，这一“普遍看法”发生了变化，她由此希望同样的演变也能发生在体育摄影师的身上。

Jean-Denis Walter 回忆说在其职业生涯中，他看到许多体育方面的照片可以说是真正意义上的艺术作品。

Azu Nwagbogu 就对于截至12月30日收到的参赛照片和项目要采用什么样的选择标准，提出了他的看法，他表示，提交上来的图片将以展现体育价值为标准，接受评估。

巴塞罗那足球俱乐部副主席卡莱斯-比拉鲁比对大奖赛引起广泛兴趣表示感谢，而且很高兴参加本次谈话会的人士不仅数量多，品质也很高。

11月29日，盖尔-巴克兰让参加谈话会的众人对其在布鲁克林博物馆举办的“Who Shot Sports”展览进行了私人参观。

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