瓦里安荣膺健康中国（2016）年度匠心奖

北京2016年12月3日电 /美通社/ -- 在12月2日举办的第九届健康中国（2016年度）论坛上，瓦里安医疗系统公司（简称：瓦里安）以其在放疗行业中一贯高标准、高质量的产品品质及企业的产品理念，荣获“健康中国（2016）年度匠心奖”。

本届健康中国论坛由人民日报社、国家卫生与计划生育委员会指导，人民网、健康时报社联合主办，以“大健康-大融合-大发展”为主题，汇聚国家卫计委、国家药监局近40余位各界领导、院士专家、医院院长、顶级学者、产业代表及主流传媒。

“获此殊荣既是对我们过去成绩的鼓励，也是对我们未来继续不忘‘匠心’的鞭策。”瓦里安医疗系统全球副总裁兼大中华区总裁张晓博士表示，“瓦里安的发展历程与肿瘤放射治疗历史紧密相连，无数专利、新技术诞生于瓦里安，并且不断转变为临床的新设备、新工具，推动了现代放射肿瘤学的持续进步。”

放射治疗是全球公认的治疗癌症的三大有效手段之一，进入二十一世纪以来，放射治疗进入了“精准放疗”时代，以立体定向放射治疗（SBRT）为代表的放射外科新技术在癌症治疗上取得了突破性进展, 最新研究表明这种无创疗法可作为某些癌症常规手术的可替代疗法。作为这一领域的领先者，瓦里安在其智能加速器平台上推出了一系列新技术，可在几分钟内完成大剂量的照射，确保了治疗的精确性和病人的舒适性，使患者以可承受的成本接受到安全、有效、精准的治疗。

瓦里安产品设计的出发点来自于企业“拯救生命”的使命。瓦里安进入中国30多年来，以其精益求精的匠心精神和一丝不苟追求卓越的态度得到行业的高度认可。

近十年来，癌症已经成为威胁我国居民生命健康的主要杀手之一，肿瘤发病和死亡人数正在持续增长。为应对癌症对人类健康带来的严峻挑战，瓦里安将继续努力，秉持匠心做产品，匠心铸服务，匠心育人才，匠心为患者的信念，继续开拓放疗技术的前沿，致力于与业界伙伴共同创造一个无惧癌症的世界。

关于健康中国论坛

健康中国论坛一年一度，至今已成功举办八届。论坛禀承媒体立场、社会责任、健康促进的宗旨，围绕国家医药卫生健康宏观政策，对医疗卫生健康事业开展多角度、多领域的探讨，已成为我国医药卫生健康领域的领导专家、医院院长、行业协会、主流传媒、产业投资等共同参与的全国性资源整合、提升高端平台。健康中国论坛由人民日报社、国家卫生计生委指导，人民网、健康时报社联合主办，清华大学、北京大学、复旦大学、中国传媒大学相关健康研究机构提供学术支持。

关于瓦里安医疗系统

总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的瓦里安医疗系统公司，是提供癌症及其他疾病放射治疗、放射外科及近距离放射治疗设备包括质子治疗系统及相关软件全球领先的生产商。瓦里安为癌症治疗机构、放射治疗中心以及医学肿瘤学治疗机构提供信息管理软件。瓦里安在北美、欧洲和中国均设有生产基地，销售和支持的办公室遍布世界各地。2016年，瓦里安被评为“北京生物医药产业跨越发展工程（G20工程）-行业领军企业”。更多信息，请访问 http://www.varian.com

媒体垂询，敬请联系：

赵戬

(+86) 10 8785 8911

jian.zhao@varian.com