波士顿科学公司荣膺“2016健康中国年度创新领军企业”

北京2016年12月3日电 /美通社/ -- 波士顿科学公司（Boston Scientific，纽约证券交易所代码：BSX）在今日举行的“第九届健康中国（2016）年度论坛”上获得“2016健康中国年度创新领军企业”荣誉称号。继2014年首度入围即获殊荣后，波士顿科学凭借对医疗健康行业的创新驱动和健康科普传播的跨界实践，连续第三年获得“健康中国年度论坛”的表彰。

“健康中国”年度盛典至今已连续举办九届，是由人民日报社、国家卫生计生委指导，人民网、健康时报社联合主办的中国医疗健康行业最具影响力和公信力的专业奖项评选盛事之一。本次奖项是由主办方联合清华大学、北京大学、复旦大学所属多家健康研究机构等共同评选，评选结果在业内的权威性首屈一指。



波士顿科学副总裁兼北亚区总经理王欣先生表示：“波士顿科学持续获得‘健康中国年度论坛’的肯定，让我们倍感荣幸和感动。在未来，我们将不断努力，继续推进‘创新冲击波’企业战略计划，从改善生命品质、提升医疗效率、鼓励行业突破三个层面大力支持中国医疗健康领域的有效创新。”



提升医疗效率 聚焦医生专业教育



波士顿科学通过“创新冲击波”企业战略计划，连续三年向中国引进了50多项突破性产品与技术，2015年为全国近8600名医师提供了近330场专业教育培训课程。波士顿科学充分利用双方的专业优势以及广泛的资源平台，助力中国医师提升诊疗效率，造福更多患者。今年波士顿科学作为协办方参与并支持3月由中华医学会消化内镜学分会、国家临床医学协同研究创新联盟等合作伙伴共同发起消化内镜直通车万里行项目；8月，在波士顿科学的积极推动下，血液透析通路管理华人专家顾问委员会在昆明成立，同时启动了“守护生命线”血液透析通路管理项目，共同推动了血液透析通路管理项目在国内的开展与推广；9月，与中国心血管健康联盟正式签订战略合作协议在未来三年内着力扶持提升我国县级基层医院以及一带一路沿线国家的心血管疾病介入治疗水平，为广大医务人员输送心血管疾病介入治疗领域最先进的理念和技术，共同推动中国心血管疾病整体医疗服务质量的提高。

鼓励行业突破 推动心血管本土创新



为大力推动我国在心血管领域的自主研发和创新性人才的培养，波士顿科学与中国心血管医生创新俱乐部开办了创新学院培训班，搭建跨医疗、产业、法规、管理等多领域授课与交流的平台，帮助心血管临床医生及产业创新之士实现共同创新。对中国心血管医生创新学院项目的支持是推动本土创新的又一举措，这也进一步丰富了“创新冲击波”战略的内涵，加强了波士顿科学在中国医疗健康领域行业突破的实践力度，促进了中国本土心血管创新成果的成功转化和中国心血管行业的创新创业。



改善生命品质 创新科普和公益联动



作为具有创新活力、贴近中国医患需求的国际医疗科技公司，波士顿科学始终以患者为中心，通过持续实践跨领域合作，引导公众理解科学、先进的健康管理理念，帮助更多人改善生命品质。为了促进公众对微创医学的认知、鼓励创新微创疗法的普及，2016年在国家卫生计生委宣传司指导下，波士顿科学联合健康报社共同举办了医术之美“妙手医心”微故事征集活动，并在2016健康科普创新大赛上喜获“最佳组织奖”。



另一方面，波士顿科学改善生命品质的同时不忘关爱之心，积极参与社会公益活动，并努力推进“波动心生”企业创新公益项目，旨在激发并满足青少年对生命科学知识和实践技能的需求与渴望，并引导和教育学生珍惜生命、热爱生命的正确价值观。2016年9月“世界心脏日”之际，波士顿科学携手世界健康基金会、上海市儿童基金会、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心，成功举办了“从心出发 -- 先心儿童回娘家”大型义诊暨患教活动，进一步普及先天性心脏病术后随访的重大意义，给予患儿及家庭更深入的健康管理指导与人文关怀。

关于波士顿科学

波士顿科学公司承诺为生命而创新。我们致力于创新医疗解决方案，改善全球患者生活。三十多年来，波士顿科学始终引领全球医疗技术行业的发展，通过提供各种广泛的高性能医疗解决方案，满足广大患者亟待满足的需求，降低医疗保健成本。更多详细信息，请访问公司网站：www.bostonscientific.com。

关于波士顿科学在中国

波士顿科学于1997年在上海设立中国区总部，目前在北京、上海、广州设有分公司以及研发中心。公司核心业务范围涵盖心脏介入、结构性心脏病、心脏节律管理与电生理、内窥镜介入、外周及肿瘤介入、泌尿与盆底健康、呼吸产品等。秉承创新引领者的传统，通过提供预防、诊断、治疗等高品质的医疗产品及服务，波士顿科学致力于成为一家最具创新活力、最贴近中国医患需求的国际医疗科技公司。更多详细信息，请访问公司网站：www.bostonscientific.cn。