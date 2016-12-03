EVCARD与长江沿岸城市共建绿色出行新未来

祝长江沿岸中心城市经济协调会第十七届市长联席会议成功召开

上海2016年12月3日电 /美通社/ -- 长江沿岸中心城市经济协调会第十七届市长联席会议在南京紫金山庄会议中心成功召开。来自上海、重庆、南京、武汉、合肥、九江、荆州、宜昌、宁波等成员城市的市政府领导和发改委负责人参加了本次会议。会议特别邀请了昆明、贵阳、苏州、无锡、常州、重庆市万州区等长江沿岸重要城市代表参会。国家发改委基础司、工信部、国家林业局及江苏、云南、贵州三省发改委领导应邀出席会议。本次会议的主题是“共抓长江生态保护促进区域绿色发展”，27个成员城市市长和合作交流部门现场就绿色长江沿岸生态保护、促进区域绿色发展等展开深入交流，共商长江流域发展合作。



长江沿岸中心城市经济协调会第十七届市长联席会议现场

上午召开的市长高峰论坛上，江苏省委副书记、南京市委书记吴政隆代表主办方南京市委、市政府致欢迎辞。他在发言中表示：“当前，南京正处于转型升级的关键时期，全面建成小康社会的决胜阶段，我们既面临着发展动能转换、产业转型升级的困难和挑战，也拥有多重难得的发展机遇。”

作为长江流域城市的汽车行业代表，上汽集团应邀在峰会现场向与会领导做专题汇报。上汽集团总裁助理蔡宾现场发表题为“致力打造绿色智能交通产品与体系，为长江沿岸城市发展提供更好服务”的演讲，他强调：“信息化智能，绿色生态的理念对长江沿岸中心城市的未来发展十分重要。而绿色智能的交通出行体系，一定是未来城市发展的一个重要标志。”今后的汽车行业可预计将呈现“四化”的新趋势。即：电动化、网联化、智能化、共享化。因此务必抓住这些趋势，抓紧实施创新驱动、转型发展战略，加快打造绿色智能交通产品与体系。

作为汽车“共享化”的代表，自2011年4月国家科技部确认上海市为电动汽车国际示范城市，在嘉定安亭成立EVZONE示范区。环球车享旗下品牌EVCARD自2013年正式开始新能源汽车分时租赁的项目运营，在至今3年多的项目实践中积累了较为丰富的运营管理与服务经验。环球车享汽车租赁有限公司总经理曹光宇博士现场向参会的各城市领导介绍了EVCARD分时租赁项目，包括其涉及的业务场景和最佳运营经验，以及对提高交通出行效率、节能减排等方面的实践与思考。在业务开拓方面，预计到2020年，EVCARD分时租赁业务将在全国200个城市开展服务，运营车辆达到30万辆，达到世界领先的运营规模与管理水平。