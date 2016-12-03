2016年同济大学SIMBA PT15毕业典礼隆重举行

上海2016年12月3日电 /美通社/ -- 今日，同济大学SIMBA PT15毕业典礼在同济大学逸夫楼大礼堂隆重举行。同济大学经济与管理学院党委书记金福安教授、法国国立桥路大学（ENPC）校长Armel de la Bourdonnaye教授出席典礼并致辞。

毕业典礼在庄严的中华人民共和国国歌和法兰西共和国国歌中拉开帷幕，PT15毕业生身着毕业礼袍，在两校领导、两院教授、SIMBA教师和工作人员以及在应邀前来观礼的亲属的见证下，隆重毕业，为两年的专业学习画上一个圆满的句点，也为今后的人生征程开启了新的篇章。

SIMBA执行主任吴菁博士致欢迎辞，热烈欢迎到场的各位嘉宾。法国国立桥路大学（ENPC）校长Armel de la Bourdonnaye教授致辞，衷心祝贺PT15的毕业生，祝福他们能够学以致用，在今后的生活和工作中取得更多的收获和成就。同济大学经济与管理学院党委书记金福安教授表示，在刚刚发布的2016年英国《金融时报》（Financial Times，简称“FT”）全球EMBA排名中，同济SIMBA再次稳居全球百强，位列全球第76名。这也是同济SIMBA自2008年首次参加排名以来连续九年蝉联全球EMBA百强。祝福SIMBA，祝福毕业生们。

作为SIMBA的传统，毕业学生代表Kubiszewski Radoslaw Mateusz的发言充满智慧和激情，使得现场气氛异常活跃。同时大屏幕滚动播放着PT15学生们在校期间以及各种聚会时的照片，课堂讨论中、项目演示时、案例讨论中，课后的班级聚会，课间与教授的合影……在SIMBA学习时的点点滴滴飞入同学们的思绪中，两年的时间飞逝而过，两年中产生的情谊永驻心田。

随后，两校领导为优秀毕业生颁发奖学金。PT15毕业生（排名不分先后）： Kubiszewski Radoslaw Mateusz和顾俊杰同学以优异的成绩和突出的团队表现获得优秀毕业生奖学金。最后，两校领导给毕业生颁发了硕士学位证书，PT15毕业生正式获得工商管理硕士学位，顺利结束了两年的学习征程。

典礼结束后，毕业生们纷纷表示：在SIMBA学习是人生的重要选择，特别是对那些就职于中外合资和外商独资企业的经理人来说，除了最直接的职位提升和薪酬增长外，通过SIMBA这个平台结识并建立的校友网络，是未来职业发展的宝贵财富。SIMBA十五年的品质积淀以及品牌价值也吸引越来越多在华工作的国际人才。

典礼结束后就是欢乐的自由拍照时间，大厅里洋溢着欢快的气氛，毕业生同学们之间三三两两合影，纪念毕生难忘的同窗情，毕业生家庭合照，感谢两年内爱人、父母以及孩子的支持与理解。

一段征程的完成是下一个征程的起点，祝愿同济大学SIMBA的校友们在未来的生活中体验诸多美好，在事业中经历更多精彩。