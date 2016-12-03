8家希尔顿海南地区各酒店同时开启圣诞亮灯仪式

希尔顿海南首次同时同刻奉送温情圣诞季

海口2016年12月3日电 /美通社/ -- 圣诞节临近，希尔顿海南旗下8家运营酒店于12月3日晚7时许同时于各自酒店大堂点亮圣诞树，秉承欧式圣诞的传统，以精心准备的庆祝节目开启希尔顿酒店在热带岛屿的圣诞季，推出特色节日美食美酒款待八方宾朋。



文昌鲁能希尔顿酒店圣诞老人乘坐火箭出场

洁净的沙滩，清澈的海水，湛蓝的天空，高浓度负氧离子的空气是海南岛的独特名片，扎根于这个热带岛屿的8家希尔顿酒店始终以热情好客的品牌精神向来自全球各地的贵客奉送优质的服务、健康的理念、多元化的度假产品和友善的社会回馈。

当晚，各酒店以传统圣诞节元素装点酒店大堂，馥郁芬芳的姜饼屋和圣诞老人等Q版装饰让人置身海岛却宛若身傍欧洲雪地节日的氛围中。酒店管理层热情邀约在店客人和本地媒体、贵宾到达酒店大堂，以各自别出心裁的表达方式点亮圣诞树，并分享圣诞特色烘焙点心、造型各异的树根蛋糕和悉心炮制的火钳酒，琳琅满目的圣诞集市让在场宾客在温暖如夏的海岛感受原汁原味的欧式圣诞。另外，由各家酒店员工组建的唱诗班盛装打扮，现场演绎经典圣诞曲目，传递浓浓的节庆喜悦。各酒店也与其所在区域的幼儿园、学校、慈善机构联谊，邀请部分师生前来酒店加入亮灯活动，与孩子们分享节日起源的故事、表演圣诞特色节目并分享节日大餐。



海南澄迈富力希尔顿逸林度假酒店儿童唱诗班

其中，位于海口市中心“第一高楼 -- 海航国际广场”的希尔顿酒店和毗邻澄迈红树湾湿地公园的希尔顿逸林度假酒店以自行车驱动的方式，倡导运动产生绿色能量点亮圣诞树。位于海口东海岸和文昌的两家鲁能希尔顿酒店今年推出10米长的树根蛋糕，一举成为海口及文昌地区酒店树根蛋糕长度之最。特别是毗邻火箭发射中心的文昌鲁能希尔顿酒店在出场方式上融合地标意义，红袍加身的圣诞老人乘坐火箭抵达酒店，让人眼前一亮。位于保亭七仙岭温泉国家森林公园的希尔顿逸林温泉度假酒店今年树立起垂直高度11米的圣诞树，成为当地有史以来最高的圣诞树。坐落在海岛最南端的亚龙湾希尔顿酒店今年首次推出圣诞降临日历，每天下午3点钟由圣诞老人准时摇响手铃，揭开当天日期的礼盒，向在店小客人们分发活动任务和小礼品。活动当天，部分酒店以直播形式同时向在线网友直播整场活动，让店外的“希饭”也能通过在线视频感受到希尔顿圣诞活动的热情洋溢。



海口希尔顿酒店银色圣诞树

希尔顿海南南区酒店联盟总经理史德龙先生表示：“自2006年三亚亚龙湾希尔顿酒店成为进驻海南的第一家希尔顿酒店，希尔顿品牌十年间不断发展壮大，并在海南岛境内的6个城市和地区陆续开业了8家不同级别的子品牌酒店，在不同的区域秉承希尔顿品牌文化打造富有当地特色的度假酒店。我们诚挚欢迎来自全球各地的宾客前来体验新概念式的环岛度假 -- 可北起魅力椰城海口，探索秀美东海岸；游历琼北“宋庆龄故里”文昌和长寿之乡澄迈，探险琼南热带雨林和少数民族原著地 -- 七仙岭；向南延伸至三亚东侧的国家海岸· 海棠湾，在新兴旅游度假区体验奢华品牌康莱德度假酒店呈现的全别墅轻奢新主义，紧邻的逸林度假酒店更是坐拥万达娱乐中心的优越条件，提供便捷丰富的休闲娱乐项目。”