英特尔360度回放技术 打造前所未有的西班牙“国家德比”

英特尔前沿的360度回放技术，赋予球迷绝佳观赛视角，不容错过球员任何精彩表现

西班牙巴塞罗那2016年12月3日电 /美通社/ -- 2016-2017赛季的首回合西班牙“国家德比”即将在今天展开争夺，巴塞罗那足球队将坐镇主场诺坎普球场迎战皇家马德里足球队。这场云集了当今足坛最多顶尖球星的赛事，吸引了全世界球迷的关注。作为本赛季最受瞩目的比赛之一，这场“国家德比”将在全球170多个国家进行赛事转播。

就在本场比赛正式打响之前，西班牙甲级联赛与英特尔公司在巴塞罗那诺坎普球场举行新闻发布会，宣布在这场“世纪之战”的赛事转播中，将会采用前沿的英特尔360度回放（360-degree replay ）技术，赋予体育赛事全新的魅力。西班牙甲级联赛音视频总监Melcior Soler和英特尔体育事业部总经理James Carwana出席了新闻发布会，巴塞罗那俱乐部的Manuel Arroyo担任主持人。此外，西班牙甲级联赛大使卡莱斯·普约尔（Carles Puyol）和费尔南多·莫伦特斯（Fernando Morientes）也共同出席了此次发布会。



英特尔360度回放技术 展示赛场绝佳动作



英特尔360度回放技术 展示赛场绝佳动作

英特尔360度回放技术能够通过3D回放效果来提供绝佳的动作视角。通过英特尔这项技术，球迷和广播电视公司可以从任何视角观看和播出比赛过程中的任何细节。这也将是“国家德比”首次采用该项技术。

目前，西班牙巴塞罗那诺坎普球场和马德里伯纳乌球场都配备了英特尔360度回放技术，为体育赛事精彩回放提供了全新的视角。西班牙甲级联赛成为了欧洲首个在所有球场都永久安装英特尔该项技术的足球联赛。

欲观看英特尔360度回放技术的相关视频，请点击：http://pan.baidu.com/s/1skHsTLr