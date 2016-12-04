聚首昆明 药交会诏令群雄铸就5大看点

昆明2016年12月4日电 /美通社/ -- 12月2日，由国药励展主办的第76届全国药品交易会，由中国保健协会、国药励展联合主办的第16届中国国际保健博览会联袂绽放春城昆明。伴随着无数的闪光灯和雷鸣般的掌声，由云南省委常委昆明市委书记程连元、中国医药集团总公司总经理佘鲁林、云南省政府副省长高峰、中国医药集团总公司党委副书记国药励展董事长杨柳、昆明市市长王喜良、中国保健协会理事长秦小明、中国医药商业协会执行会长付明仲、中国化学制药工业协会执行会长潘广成、国药励展董事总经理胡昆坪，云南省食药监局、卫计委、发改委、商务厅的领导，全国各省市医药、保健行业协会的会长以及国内知名企业的董事长、总经理等领导嘉宾为展会剪彩，并正式拉开了序幕。



展会开幕式剪彩仪式 台下高朋满座

在国家十三五规划开局与“健康中国”战略的落地之路上，大健康产业的发展契机逐渐成熟，得到前所未有的高度关注。而本次展会作为大健康产业多元化资源聚集平台的领军展会获得巨大的关注。

本届展会规模达90,000平方米，设置3927个展位，1996家企业参展，国药集团、上药集团、广药集团、太极集团、中国医药、天津医药集团、华北制药集团、东北制药集团、珍奥、完美等医药和保健品领域众多知名企业集中亮相。3天的展览中共计11万人次专业观众莅临参观及洽谈，在这里碰撞全新的市场机遇，探讨大健康产业新政策下的“风口”。

数万观众与优质展商为何纷纷聚首昆明？

2016年已接近尾声，2017年即将来临，本届展会绽放年末，是业界回首2016、展望2017的承上启下最好契机。对此，太极集团副总经理余军先生提到：“除此之外，年关将至，在这里我们还可以倾听到经销商的声音，有助于我们更客观的总结2016年发展情况，为大健康产业发展前景巨大的2017年做更好的展望，实现更高的目标。”

因此，太极集团在本届展会的投入上不遗余力，对此余军先生介绍到：“对于太极集团而言，药交会是非常好的企业形象展示及产品推介招商平台。近10年来，每届药交会太极集团都从未落下。且在本届药交会上，太极集团与国药集团分别拿下300平米的全场最大展台。在人员上太极也全力投入，全部12个分厂外加128个员工到场。”



展馆精彩一角

药交会作为产业优势资源聚集平台，对于企业的品牌形象展示有着不可替代的促进作用。对此与药交会合作频繁的通化金马对本届展会也非常重视，通化金马药业集团股份有限公司总裁姬彦锋先生分享到：“全国药交会作为重要的资源对接平台，始终定位产业前沿，紧跟市场脉搏，参会人数众多，今年我们要求企业所有中层以上管理人员，包括车间主任，300余人来到现场感受中国医药产业转型升级的发展活力。在我国医药产业高速发展的黄金期，作为老牌的医药工业企业，通化金马与药交会多年合作都非常成功，以往以圣泰、金马展台参展，今年借助药交会平台希望在企业转型新时期打造全新的品牌形象。”

与太极集团与通化金马看法一致的还有中国中药控股有限公司，其营销中心总监钟红宁先生介绍到：“对于本届药交会，中国中药也非常重视。共计有十个板块加入到本次展会的宣传展示当中，除此之外，中国中药集团总裁、书记，以及许多分公司总经理和大区经理等都到场，并且带来了几乎整个华南地区的核心营销团队。希望在本届展会上将我们的优势产品为大众所熟知。”

医药及健康保健企业如何在蓝海中分得一杯羹？

在国家的大力推进与白热化的市场竞争下，大健康产业的发展不仅快速，且趋于良性。如细分领域的优质药物需求，与针对中青年的健康营养品市场等，依旧潜力巨大。

维乐维是今年刚刚进入市场的品牌，产品策略主打“生活态保健品”，可操作性极强的细分领域大力扩张战略挑动了行业人士的心弦。关于本次展会的目标，维乐维健康产业有限公司销售总监王瑜分享：“第76届药交会、中国国际保健博览会是国内医药保健领域最大的展会，作为今年刚刚进入市场的新品牌，维乐维对本次展会非常重视。不仅创建了整个展会极具吸引力的展台，也将全国各地的经理都带到现场，希望借此契机招商，扩大销售团队，引领中国‘生活态保健品’发展浪潮。”

同样属于健康营养食品领域巨头的微量元素企业战略则截然不同，广州微量元素生物科技有限公司公共关系部温宏平先生介绍：“微量元素以研发、生产、销售、服务为一体，产品从幼儿到老人全面覆盖。也希望在本次展会展示品牌形象的同时，更多的促进销售渠道的招商。”

而另一家稳扎稳打、渐进扩张的知名药企亚宝药业也关注着医药领域细分市场，其对每年两届的药交会也有着符合其企业定位的“参展策略”。亚宝药业集团股份有限公司副总裁、亚宝药业集团营销中心总经理任伟介绍：“每年两届药交会我们都会参加，春季主要目标是针对新产品的品牌推广，而在本届药交会，则能将企业品牌做一个很好的展示。在体现亚宝企业实力的同时，也可以看到亚宝近些年对于健康食品的重视和核心优势。而在未来，儿科等重点领域对于优秀药物的需求量巨大，这也是亚宝未来的重点发展方向之一。”

本届展会 有何看点？

除了万众瞩目的开幕式，在首日的展览中，还有着许多“人山人海”的重点活动。它们作为展会的亮点在整个展会中起到“画龙点睛”的作用。



定格重点活动

看点一：近 40场高端前瞻论坛

本次展会作为2016年大健康产业最后一场重头戏，不仅是2016年政策与市场的总结，也可能代表2017年市场机遇与发展方向，在此期间举办的近40场高端前瞻性会议论坛备受瞩目。

最受关注的要数由云南省卫计委指导、昆明市卫计委和云南省医学会全科医学分会支持、国药励展和《基层医院.医师在线》杂志共同主办的“2016分级诊疗昆明论坛”，以“大提升：基层卫生能力建设焦点谈”为主题，以云南省分级诊疗推进情况为基点同时纵观全国，分别从制度探索，乡镇卫生院和社区卫生中心能力提升、全科医学生职业发展等几个方面进行探讨和分享经验。

同时由中国医药商业协会主办的“2016中国药品流通行业年度大会”也盛大召开，来自药品流通领域的400位大佬参与了大会，大会紧紧围绕“回归商业本质、重塑流通价值”的主题，对行业“十三五”重点目标与任务、“三医”联动、营改增与两票制、互联网+、产业融合、健康全覆盖、并购整合与多元化经营、药品追溯与医药供应链优化、云计算及大数据等行业热点问题进行研究和探索，同时还安排了美国药品追溯系统、PBM模式专题介绍和行业创新案例分享。

除此之外，“2016医药战略转型期的中药大品种培育论坛”、“2016第三届中国医药社群大会”与“2016中国保健食品行业峰会”等大会也备受关注，分别在其细分领域中扮演着重要角色。除此之外在医药电商、医药互联网、基层市场实战营销、医药产品经理等领域以及保健品领域的“20162016医药圈大健康市场峰会暨项目对接沙龙”、“2016中国保健食品行业的政策环境及发展规划解读”等多角度多层面的场场涵盖政策解读、营销创新、市场准入及行业发展分析的精彩会议。

看点二：特邀买家对接平台

“特邀买家活动”为本次展会提供了一个精准商务对接的平台，云南白药大药房有限公司营销部共20余人作为本次药交会的特邀买家出席。特邀买家项目成员展前提前了解了买家需求，展中引领云南白药特邀买家参观了六十余家感兴趣的展商，高效地完成了观展计划。

活动现场特意举办的“特邀买家工商对接酒会”于首日下午三点在特邀买家对接区举行，现场有来自山东漱玉平民大药房、吉林大药房、武汉马应龙大药房等连锁药店及代理商企业的四十余人参与对接活动，现场活动气氛热烈。其中，山东漱玉平民大药房与15家展商成功对接，吉林大药房与7家展商成功对接。工商对接酒会活动得到了观众与展商的一致好评。

最为“壮观”的要数云南一心堂的“千人采购团”了，浩浩荡荡开进展馆，不仅是企业实力的体现，也说明其对于特邀买家对接平台的重视。

看点三：电商采购大会

“电商采购大会”为本次展会提供了一个精准商务对接的平台，京东大药房在本届昆明药交会上派出二十余人的采购团队。

在洽谈区内，与慕名而来的500余家各品类供应商进行了深入细致的洽谈，据京东大药房负责人透露，其相对对OTC及保健品领域产品更为关注。在几天的展会中，京东大药房采购团收获颇丰，采购额预计将超5亿。并对此次活动给予了很高的评价。

看点四：最受欢迎明星产品评选

为帮助企业树立品牌形象，提升产品知名度，把优质产品推向专业渠道和市场。本届展会发起“最受欢迎明星产品评选”活动，活动在药品方面设置最具市场潜力新药、最值得关注的品牌药企产品、最具品牌传播力企业3大奖项。在健康营养领域设置最受欢迎膳食营养产品、骨骼健康产品、减肥美体产品及特殊医学用途配方食品等4个奖项。

值得一提的是，本次评选首次引入中国医药报食药舆情大数据初审，并且除大会官微外，联合中国医药报、CFDA中国食品药品监管、药师在线、健康霄云汇、食品展会大全等多个行业权威媒体和机构的微信平台共同投票。本次评选在大健康行业获得了巨大的支持和关注，截止展会前共累计获得票数超过40万，传播量超过100万次。每类奖项得票数最高的前5个产品最终摘得桂冠。

看点五：展商产品 /技术交流会

邀请合同定制与互联网+医药展区的参展企业分享新产品研发动态、行业发展趋势、前端科技成果，并与到场观众近距离交流与互动。

从两票制后的营销渠道建设，到移动互联网场景化的医药技术革命，从医药物流供应链的铺陈，再到通过大数据进行用户画像的精准定位，实现医药精准营销。

台上几乎覆盖全产业链的实战分享，台下高朋满座，认真倾听。在这里，共商新时代的大健康产业转型升级之道，共建互助互教的产业优势集群化的高端平台。

风口下的狂欢 引领行业发展

随着全民健康的普及和国家对于大健康产业逐渐加大的投入，以及各种政策红利的有力推动下，大健康产业正剑指16万亿市场，进入高速发展期。巨大“风口”带来了许多市场机会，这也是2000家知名大健康企业与数万观众千里迢迢聚首昆明的原因，在这里展示企业形象，开拓市场渠道，获取高端前沿讯息。

第76届全国药品交易会、第16届中国国际保健博览会在春城昆明的完美召开，相信不仅是这七彩霞云下最美的烟火，也是代表中国大健康产业向全世界呐喊的声音。我们相信，在国家经济高速发展的推进与“健康中国”战略的高度引领下，中国大健康产业必将赶超世界，引领全球。