金蝶国际获纳入“深港通”合资格股份 集中资源发展企业云服务

香港2016年12月4日电 /美通社/ -- 金蝶国际软件集团有限公司（简称“金蝶国际”，股票代码：00268.HK）欣然宣布，公司股份已被纳入为深圳与香港股票市场互联互通计划（“深港通”）合资格股份名单内，反映其投资价值获得市场的广泛认同。

深圳与香港两地监管机构已批准“深港通”于2016年12月5日推出。“深港通”开通后，内地投资者可透过深交所会员买卖个别港股通股票，包括可通过“沪港通”进行南向交易的合资格证券，市值不少于港币 50 亿元的恒生综合小型股指数的成份股，以及多家在港交所上市、同时有 A 股在深交所上市的H股公司股份。

得益于中国企业“互联网+”转型，企业对管理的需求日益增强，金蝶国际近年发展迅速。2016年上半年，集团营业收入同比增长20.5%；云业务实现收入同比大幅增长138.3%，创历史新高。金蝶国际未来将进一步集中资源，加大力度发展核心云ERP业务、中国领先的移动工作平台“云之家”，及面向小微企业云服务“精斗云”的全面布局。

金蝶国际董事会主席徐少春先生表示：“金蝶深耕企业管理领域二十多年，累积了雄厚的技术及管理优势，金蝶云ERP业务发展迅猛，规模位列中国第一；在中国中小企业应用软件市场，金蝶更连续12年蝉联市场占有率榜首。长期以来，金蝶的价值被市场低估，此次金蝶国际获纳入为‘深港通’合资格股份，将为公司提供便利的渠道吸引国内资本，进一步释放公司的价值，也更契合投资者的长期回报选择。”

关于金蝶

金蝶国际软件集团有限公司（“金蝶国际”或“金蝶”）始创于1993 年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），总部位于中国深圳。以“致良知、走正道、行王道”为核心价值观，金蝶致力成为最值得信赖的大数据服务公司，已为世界范围内超过600万家企业、政府等公共组织，提供管理软件产品、云服务及互联网金融等服务，用户数超过6000万。

作为亚太地区领先企业互联网供应商，金蝶在ERP、财务共享、人力资源管理、行业解决方案等领域走在行业前列，并连续12年稳居中小企业ERP市场第一；金蝶系的多款产品， ERP、云ERP及多个行业和领域中均位居前列，云之家是中国移动工作平台市场的首选品牌，金蝶中间件亦是民族软件位居全球前列的典范。