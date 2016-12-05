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必维获中国森林认证CFCC资质，成为首批森林认证外资机构

2016年12月05日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年11月24日，必维国际检验集团（Bureau Veritas，以下简称“必维”）正式获得中国森林认证（CFCC）资质，成为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的，首批能够在国内从事中国森林认证的外资机构。

必维获中国森林认证CFCC资质，成为CNAS认可的首批森林认证外资机构
必维获中国森林认证CFCC资质，成为CNAS认可的首批森林认证外资机构

随着可持续发展概念的深入发展，越来越多的消费者希望通过商业措施满足其对环境保护的要求。政府和企业的采购政策越来越需要木材生产企业通过认证，证明他们所使用的木材来自于可持续经营的森林资源。通常林产品比其他的材料有更全面的环境记录，但社会反响较强烈的问题主要集中在森林的经营与管理。因此，需要有一个可靠、可信的机制来向其消费者证明产品来源，而CFCC就是国内最权威的森林认证体系之一。

获得CNAS认可后，必维将有资质提供中国森林认证体系CFCC的森林经营、产销监管链、非木质林产品和竹林认证，更好服务于中国林业企业，帮助企业进行可持续发展方面的最佳实践。

作为全球领先的测试、检验、认证和技术咨询机构，必维早在20多年前就开始从事森林认证的相关服务。必维将继续提供专业、优质的森林经营认证服务，帮助营林企业在寻求并实现经济可行、环境友好、社会有益的可持续林业方面的能力，继而提升企业形象。必维有效的产销监管方案，可以让企业在整个价值链中确保林业和木材产品来自认证过的森林。作为OLB, FSC和PEFC的认证机构，必维拥有丰富的审核资源，全球共有100多名林业和木制品供应链领域的专业人士，涵盖了60多个国家和地区。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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