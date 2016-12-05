99广场舞合作河北卫视《主播爱上广场舞》

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年12月4日，河北卫视年度重磅跨界节目《主播爱上广场舞》首播。99广场舞荣耀成为《主播爱上广场舞》唯一广场舞行业合作媒体。同时，99广场舞组建了最强嘉宾阵营参加节目：“广场舞教父”杨艺、“广场舞女神”格格、“广场舞形象推广大使”美久、“广场舞小王子”廖弟，4位导师受邀作为权威评审观察员，与著名主持人方琼、TFboys的御用编舞 -- 崔鹏科实力搭档，对参赛主持人们的表演进行点评。



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《主播爱上广场舞》，是一档由著名主持人领衔参与的高端广场舞秀，秉承紧抓社会潮流脉络、旨在全国范围内融合大众广场舞理念，掀起一场广场舞的革命风暴。

十几位大明星、知名主持人角色大转换，变身广场舞参赛选手，带领各具特色的舞团进行广场舞PK大战。

第一期节目中，进行比赛的四位都是知名电视节目主持人：曾主持安徽卫视《超级大赢家》、北京电视台《欢乐总动员》、河北卫视《综艺黄金档》、上海卫视《三人麻辣烫》、天津卫视《津夜嘉年华》的李斌；主持河北卫视《家政女皇》、《惠生活》的程成；安徽卫视主持《超级大赢家》、《超级乐八点》《综艺传奇》《乡村大世界》等多档热播节目的刘刚；以及河北新闻广播美女主播新淼。

现场四位主播带领舞队呈现了精彩的表演，99广场舞委派的观察员格格老师、廖弟老师从广场舞的专业角度对他们进行点评，提出了很多中肯的建议。



观察员格格老师



观察员廖弟老师

99广场舞与河北卫视合作《主播爱上广场舞》，期望通过借助优秀电视节目的创意与传播优势，以自身广场舞行业品牌高度，发挥专业内容力量，倡导全民健身精神，推动广场舞在全国的普及，让更多中老年人都能拥有快乐、健康的晚年生活。

《主播爱上广场舞》总计11期，河北卫视每周日21:20播出。参赛嘉宾阵容星光熠熠。著名相声演员何云伟、《美丽俏佳人》的李晔、知性花旦左岩、著名双语主持人安龙cameron、东北笑咖大兵、绅士主播付玉龙等更多明星、主播即将登场，令人期待。