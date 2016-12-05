在线学习四大招保障职业未来

利物浦大学在线学位课程资深招生顾问接受专访

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 身处变化万千的时代，职场白领面临着来自各方面的压力，房价波动、利率调整、经济形势难以预测、全球局势风云变幻，种种因素都让在职人士对于自己的未来产生了不安全感。近日，利物浦大学在线学位课程大中华区资深招生顾问Sam Walker，为中国白领的职业发展提出了几点建议：

“时间对于任何人来说都很宝贵，你需要努力工作、照顾家庭并且安排自己的生活。很多人会思考，有没有可能找到一种更为‘智慧’的生存状态呢？”作为利物浦大学在线学位课程大中华区资深招生顾问，Sam每天都要和许多忙碌的职场人士沟通交流，聆听他们对于职业发展的困惑及痛点。对于在职人士普遍面临的职业发展瓶颈和压力，Sam分享了在线学习四大招，帮助职场白领可以更好地应对未来职业发展所面临的挑战。

1. 做自己职业发展的主人

在今天充满挑战的就业市场，要想在职场上走的长远，就需要职场人士积极适应不断变化的职场环境。与其等待下一个机会出现在面前，不如在规划自己的发展蓝图时，思考的更为超前。所谓职业规划上更为积极主动的前瞻思维，就需要职场人士：

- 不断提升自己的专业技能

- 用高含金量的学历学位规范自己的理论知识体系

- 积极争取职场晋升机会

- 勇敢尝试不同企业更具挑战性的职位

利物浦大学可以让忙碌的职场人士在线学习，无需辞职放弃现有的工作，灵活安排自己的时间，从而帮助学生提升专业领域的相关知识与技能。

2. 让知识与技能“保鲜”

不断补充新的专业知识与技能应该是一个长期的、持续的过程，在制定自己的职业发展计划时，要着重注意这一方面。对于职场人士来说，评估自己的优势劣势，明确自己需要提升的地方，然后找寻相关的教育以及培训，能够确保自己始终掌握最新鲜的知识和技能，从而在职场上全面提升自己的竞争力。

“所有的学生都能够将在线课堂中所学到的知识运用到日常工作实践当中。”Sam说。利物浦大学高度互动的学习模式能够让来自世界各国的精英，彼此沟通合作，分享各自行业中的最佳实践和经验成果。



利物浦大学在线学习平台蕴含丰富的学术资源帮助学生提升

3. 结交人脉拓展“圈子”

想要在职场上取得质的飞跃，就需要以那些有突出表现的行业领袖作为目标。Sam建议忙碌的职场人士可以在平时“多参加各种行业峰会、阅读相关的行业期刊、订阅相关人物的博客和领英”，这样就能够让自己时刻了解行业的最新动态和发展趋势。“大家都知道人脉的重要性，把握商业社交的机会，经营相关的人脉圈子，无论是自己创业还是在企业内部工作，都会对你大有帮助。”Sam补充道。

利物浦大学在线学位课程能够让学生拓宽国际视野，通过与世界各地职场精英的互动，学生也成为国际化校友网络的一员。“如今，利物浦大学已有将近20万的毕业校友遍布全球，他们或许就是你的启发者、合作伙伴、一生挚友……”

4. 投资什么不如投资自己

“每一年，数百位在线学习的学生都会去利物浦大学参加毕业典礼，头戴礼帽身穿长袍，在庄严的乐曲声中，从校长手中接过自己的学位证书。这是他们人生中最值得骄傲的时刻之一，所有的坚持与汗水都有了意义。”Sam回忆起今年夏季的毕业典礼时说道。

学习一个在线学位课程是一项较为长期的投入，无论是在财力上还是在时间上，因此在正式开始学习之前，一定要深思熟虑。Sam介绍说：“利物浦大学在线学位课程为在职人士量身定制，因此我们也有非常灵活的学费支付方式可供学生选择，尽最大可能的为学生提供便利。”



利物浦大学在线项目管理硕士毕业生Becky Zuo骄傲地捧着自己的学位证书

“我知道现在有很多职场人士都非常渴望提升自我，无论是刚入职场的年轻人还是长期身居管理层的企业高管，都希望能够在一边工作的同时，一边学习和充电。”选择利物浦大学在线学位课程可以从多方面促进学生的职业发展：

- 带来职场晋升、跨行转型的发展可能性；

- 在稳定现有经济条件的情况下提升自己赚钱的能力；

- 与世界各地行业精英互动交流；

- 更为明确自己的发展目标以及成长方向

利物浦大学在线学位课程始终致力于为职场人士打造职场晋升与发展的捷径，通过100%在线学习的平台，学生可以不出国门收获高含金量的英国学位，为中国的职场人士在职深造带来全新选择。目前利物浦大学开设有在线博士学位课程（3.5-4.5年）、硕士学位课程（2.5-3年）以及研究生学历证书课程（1年）。无论是渴望长期全面巩固与提升的管理者，还是希望短期提升职业技能的专业人士，都能够灵活安排自己的学习，实现工作与深造的完美结合。