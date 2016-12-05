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IDTechEx Research公布全新电动车报告

2016年12月05日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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波士顿2016年12月5日电 /美通社/ -- 独立的市场研究、商业智能和新兴技术活动领先供应商 IDTechEx Research 宣布推出新报告《2017-2027电动车技术与预测》(Electric Car Technology and Forecasts 2017-2027)。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20140310/673848

受全新要求与能力的推动，现在汽车行业正发生100年来最大的变化。这将导致大量新企业的出现，但一些行业巨头将令人吃惊地走向破产。城市将禁止私家车，但是会鼓励它们成为自发出租车和租赁车。在中国，65%的汽车由企业购买。日本人希望汽车成为氢经济的一部分，同时也希望汽车成为氢经济的一股支持性力量。新兴国家想要汽车类车辆，主要是出租车，成本仅为十分之一，而且从来不要加燃料。现在甚至还在研究从使用时的轮胎来获取电能。

齿轮、轮轴、活塞和制动器等机械部件正成为电力电子、复杂电机系统、电池及其替代品之一。一体化是结构性电子行业的发展规律，盒内部件正成为智能车轮、智能车身、智能座位以及使用综合仪器的单件综合仪表盘。

《2017-2027电动车技术与预测》提供有关电动车及其全球市场发展的最新见解和平衡分析。报告详细阐述关键使能技术的开发、结构性电子以及独立电动车辆所取得的进展，仔细评估这些将出现在何时何地以及谁将成为赢家或者输家。

报告提供九类汽车及汽车类车辆的十年期预测。报告发现转变现有汽车生产的最便宜和最简单的方式有着很大的市场空间，但一定要符合新气候变化法律要求 -- 主要关注48V轻度混合动力车。非常独特地，中国法律也有有关汽车的完整篇章，中国汽车购买量最高；一些车型成本很低；而且实现了跨越式创新，但市场动力完全不同，而且政府控制力度很大。

欲阅读这份新报告，请访问：www.IDTechEx.com/cars；垂询详情，请访问：IDTechEx

IDTechEx 为公司提供可协助它们对新兴技术做出必要战略决策的工具。IDTechEx 提供研究报告、订阅、咨询、介绍服务和活动。

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