中英汽车联合工作组成立，共推智慧未来发展

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 智能改变世界，创新驱动未来。由中国汽车技术研究中心主办的首届中国智能汽车大赛于12月2 - 3日在上海举行。来自东风汽车、东风标致、广汽、吉利、天安汽车等国内主流整车和零部件企业，以及清华大学、北京理工大学、长安大学、北京航空航天大学等高等院校参与了智能辅助系统、自动驾驶等比赛的激烈角逐。赛事同期，英国国际贸易部和中国汽车技术研究中心还在现场宣布共建中英汽车联合工作组，共同推进中英双方在汽车工业，尤其是智能汽车领域的深化合作，增进相关领域的技术、商贸及学术交流。

自2015年中英关系开启“黄金时代”以来，两国在汽车领域的战略伙伴关系全面深化，在技术研发、新能源车、智能驾驶、供应链发展等多个焦点领域合作密切。英国国际贸易部公使衔参赞魏林博士 (Dr. Mark Wareing) 表示：“中英汽车联合工作组的成立是两国合作日趋深化的产物，标志着中英双方在汽车工业领域，尤其是在智能汽车领域的合作已经上升到了一个全新高度。”

英国国际贸易部及英国智能网联与自动驾驶汽车中心携手米拉公司等英国企业出席了大赛和闭门会议，并通过中英智能汽车交流会的形式和中国企业在赛事期间进行会面洽谈。英国智能网联与自动驾驶汽车中心战略主管 Michael Talbot 表示：“英国是当今世界上最适合智能汽车发展的国家之一。英国政府不光向研究开发智能汽车和无人驾驶技术的企业、机构和高校提供专项资金支持，同时还出台了相关政策为智能汽车的测试提供了宽松的政策环境。我们希望以此次大赛为契机，进一步增进与中国政府、企业、高校、及科研机构的交流合作，共同推进智能汽车的发展。”

英国有着丰富的技术经验和科研人员储备，中国有着全球最大的汽车市场和活跃的产业集群，中英汽车联合工作组将充分挖掘两国资源，实现优势互补，促进双方在研发、制造、市场及投资领域的交流，并利用英国在整车及零部件研发制造、智能系统及蓄电池技术等尖端科技优势，帮助中国智电汽车工业实现跨越式发展。

“行业交流与国际合作对我国智能汽车的发展十分重要，”中国汽车技术研究中心高和生副主任表示，“本届中国智能汽车大赛是中英汽车联合工作组在智能汽车领域的合作起点。英国作为汽车工业强国，不仅孕育了大量的经典汽车品牌，也一直引领着世界汽车工业的发展。未来，我们还将通过论坛、巡讲、巡展等平台，构建智能汽车领域产学研市核心纽带，切实落实联合工作组职能，增进与英国在智能汽车相关领域的合作与交流，共同实现智慧未来发展。”