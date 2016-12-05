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Status与Etherisc赢得区块链创业大赛

2016年12月05日 09:30 编辑： 经理人网编辑
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奥地利格拉茨2016年12月5日电 /美通社/ -- BlockchainHub 宣布，类似于微信的以太坊 (Ethereum) 移动客户端 Status 和去中心化保险应用程序 Etherisc 赢得“区块链创业大赛”(Blockchain Startup Contest) 并荣获15,000欧元奖金。

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来自29个不同国家的参赛者展示了多种多样的区块链用例。根据选手在项目陈述和现场问答环节中的表现，由8名业内思想领袖组成的评审团选出排名前20位的入围者。评选标准包括市场时机、理念、商业模式、社会影响力、团队和执行力。

在闭幕式上，此次大赛的创办者 BlockchainHub Graz 向获奖者颁发用以太坊/以太币支付的奖金，以此证明近实时跨境支付的巨大发展前景，而近实时跨境支付只是以太坊网络的众多用例之一。

BlockchainHub Graz 创始人之一 Thomas Zeinzinger 评论说：“我们收到了来自29个国家的80个参赛项目，数量之多、项目的多元化和水准之高令我们感到非常惊讶。大部分参赛项目不仅将区块链作为技术基础，还以让世界变得更加美好为共同目标。是每个人的热烈参与、积极互动和大力支持让此次竞赛如此精彩，对此我们表示真诚的感谢，期待未来能与全世界的初创公司及其他企业建立合作。”

Status 创始人之一 Carl Bennetts 表示：“一想到能将以太坊和去中心化技术直接带给大众，我们就感到无比激动。很高兴看到像此次竞赛这样的活动能推动我们向去中心化的转变，它们不仅向业内的初创公司提供了宝贵服务，也让更多发展成熟的机构看到了区块链技术的潜力。”

Etherisc 创始人之一 Stephan Karpischek 说道：“区块链将对保险市场产生的影响力不容小觑。我们在以太坊上创建了智能化的保险应用程序。这是一场高水准的比赛，我们早知道对手很强大，能赢得比赛着实不易。这对我们是一次巨大的推动，我们会继续努力让保险程序变得更加高效、透明和公平。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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