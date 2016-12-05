聚焦工业清洁度 杜尔赞助“2016汽车清洁技术论坛”圆满落幕

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 日前，由ATC汽车技术会议主办，杜尔工业清洗冠名赞助的“2016汽车清洁技术论坛暨第三届动力总成清洁技术论坛”在苏州圆满落下帷幕。作为行业内最早关注动力总成“清洁度”控制与管理技术的会议平台，本届论坛吸引了来自发动机、变速箱、清洗设备、检测设备、清洗剂、汽车零部件企业，以及系统集成商、周边设备厂商和技术服务提供商的近400位业内专家及相关技术人员参与，分享先进技术及案例。

近年来，随着人们对汽车质量的理念和意识的不断变化，尤其是对轿车类产品的安全性、可靠性的高度关注，以及对环保和节能要求的提高，清洁度作为产品一项重要的质量指标，其重要性愈发受到业内关注，国内越来越多的发动机厂家，包括汽车零部件厂家加大了对产品清洁度问题的投入和探索。同时，随着产品制造技术的发展与演化，不同工艺方法的特殊性和复杂性也给产品的清洁度带来了新的问题，引起业内人士的思考。在前两届论坛的经验基础上，此次论坛特设“动力总成清洁”和“汽车零部件清洁”两大专场，并在第二日的会议中就清洁度等相关问题做出了更为深入的讨论。

论坛首日，围绕着动力总成清洁专场、汽车零部件清洁专场以及圆桌讨论热烈展开。在“动力总成清洁”专场上，上海大众汽车有限公司高级经理张书桥分享了上海大众清洁度标准和创新方法，奇瑞汽车有限公司主管张伟介绍了机加工车间工件清洁度控制措施，广西玉柴机器股份有限公司机加工高级主管工程师李政军探讨了柴油发动机气缸盖水道清洗工艺方案。杜尔清洁工业动力总成行业销售经理李平则从机械力、温度、化学品、时间等影响清洗结果的四大参数着手，与在场专业人士分享了清洗技术及杜尔在动力总成领域的清洗经验，并在圆桌讨论环节对现场与会者的疑问进行了详细解答。

在同期举行的“汽车零部件清洁”专场中，大众汽车自动变速器（天津）有限公司清洗技术规划工程师陈振宇介绍了双离合自动变速箱的清洁度要求及控制。杜尔清洁工业行业销售经理熊英则结合丰富的操作经验，详细分析了汽车机电一体化方面的清洗问题，并介绍了杜尔针对清洗问题可提供的有效解决方案。

在随后进行的圆桌讨论中，现场专家们就汽车产品清洁度的热点话题展开了精彩互动和广泛而深入的探讨，其中包括不同万级等数量级的车间清洁度等级合理确定、采用的保障措施和方式手段，各企业在清洁度管控中对清洗设备、工具的选择和管理，各企业在清洁度管控中管理流程的具体方法，较高等级车间的清洁度对车间布局和规划的要求及注意事项，装配过程中清洁度控制的风险点类型和管理要点，机加过程的清洁度保证的常用手段，阀体再生产过程的清洁度控制的标准和方法，复杂零件深孔毛刺的去除及清理方式等热点话题。

论坛第二天，业内专家就清洁度检测、颗粒度分析、VDA 19质量管理认证等议题进行了经验分享。其中，来自威第安质量管理认证技术培训的质量经理，同时也是德国VDA 19标准中文版讲师的张世忠，向与会者详细解读了德国VDA 19标准，助力企业提升产品质量，参与国际市场竞争。

“作为来自德国的先进工业清洗专家，杜尔工业清洗很荣幸能与ATC汽车技术会议携手，搭建2016汽车清洁技术论坛暨第三届动力总成清洁技术论坛这个平台。”杜尔工业清洗销售总监易举先生表示，“未来，我们还将在动力总成和汽车零部件的相关清洗技术方面，为国内企业提供更专业、更全面的解决方案。”

欲了解更多关于杜尔工业清洗产品和解决方案，敬请访问杜尔工业清洗的中文网站http://www.durr-ecoclean.com.cn