浪潮“爱城市网”架起政务服务桥梁

打造政务APP旗舰品牌

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 当前，手机逐渐被各种商业、娱乐 APP 霸屏，政务类的应用愈发难在其夹缝中求生存。目前国内可获得下载量信息的政务 APP，下载总量不足许多商业 APP 下载量的十分之一。

没有喧嚣的广告、华丽的包装、娱乐性的服务，政务类 APP 被贴上功能单一、种类繁杂而无趣的标签，无法长期吸引用户的兴趣，渐渐被弃之如敝屐。但当你需要政务服务的时候，又感慨查询难、跑断腿、办事慢。

现在，浪潮“爱城市网”APP将众多政务应用吸纳整合为一体，创新服务模式，形成全天候一站式公众服务平台，已成为市民生活必备的手机应用软件。

对“政务”陌生？但这些事你经常在办

说起“政务”，很多人也许很陌生，感觉跟我们的生活距离很远。其实，很多“政务”都是我们日常时时接触，乃至亲力亲为的。

身份户籍、婚育收养、居民住房、医疗卫生、教育培训、劳动就业、职业资格、社会保障、纳税缴税、交通旅游、出境入境……这些都属于政务事项。

细算下来，政务无处不在。我们的生活跟公安局、工商局、社保局、民政局、房管局、教育局、交通局等政府部门的服务紧密相连。

政务服务已成为城市居民的“刚需”。

“爱城市网”APP拼颜值，更拼担当

政务 APP 像政府网站一样，给人呆板而严肃的印象。但当浪潮“爱城市网”APP 出现，让人不禁惊叹，原来政务APP也可以如此清新可爱。

依靠浪潮先进的云计算、大数据技术，“爱城市网”APP 重新定义了政务 APP，一改传统政务应用的功能单一、体验不佳的劣势，以便捷实用的优质服务获得市民好评。

当然，“爱城市网”APP 深受市民青睐绝非仅依靠颜值，她取胜的法宝是其全面为市民提供贴心、周到、快捷便民服务的实用与担当。

当你办理政务时，她让你轻松地“一查二办三预约”，既可查询相关政策又可在线办理，确需现场办理的，也可提前预约，“VIP”的待遇让你省却跑腿、排队的烦恼，省心省力。

当你想第一时间获知新闻资讯及停水、停电、修路、气象灾害等紧急民生公告时，她是你的贴身新闻官，及时播报，保证重要信息不遗漏。

当你准备出行时，她不但为你提供城市道路、高速路况实时播报，停车场导航更可引导你摆脱停车困扰，还可一键查询公交车、火车、飞机出行信息，仿佛交通达人为你热心服务。

当你需缴纳水电、燃气、供暖等生活费用，查询社保、公积金、违章、水务、供暖管家、房产等信息，她又化身生活秘书，轻松搞定这些琐事。

已成济南“12345热线”官方平台

在济南，“爱城市网”APP 已经成为“12345市民服务热线”的官方平台，不但实现在线办理政务，成为市民信赖的“掌上政务大厅”，还与“12345市长热线”对接，成为市民及时在线反馈问题的新窗口，助力政府深入了解社会问题和舆论方向，正逐步成为济南城市管理与服务的践行者。

当前，“12345热线”与“啄木鸟行动”已经成为济南市民最常用的功能。前者通过以图文形式提交诉求，实时定位、现场照片等手段，有效解决了电话连线“12345热线”时位置描述不够准确、问题描述不够清楚的问题，深得广大市民好评。

“啄木鸟行动”则秉承“防霾治霾、全民监督”的理念，引导市民积极参与城市环境治理。当发现环境污染线索时，市民都可通过“爱城市网”APP 以“随手拍”的形式在线上传，随后的媒体曝光及“12345热线”的协调处理都使得问题得以快速解决，为改善济南环境做出积极贡献。

“爱城市网”致力打造成为全国政务 APP 的旗舰品牌，她架构起政府部门与公众之间的服务桥梁，亲民而实用，让市民少跑腿、快办事，真正实现了便民惠民。有她陪伴，市民的城市生活将变得更轻松、更惬意。