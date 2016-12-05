韩国顶吉武汉分院鼻部术后7天分享会举办

武汉2016年12月5日电 /美通社/ -- 12月4日，由韩国顶吉医疗美容医院举办的鼻整形术后7天分享会在武汉顶吉医疗美容医院举办，15:30分鼻模术后效果分享亮相，惊艳全场。韩国顶吉武汉分院总经理梅若飞女士，品牌营销中心总监李家兴先生等院领导出席活动分享经验。武汉新闻、网易武汉、武汉热点等新闻机构、20多名当红网红主播、30名医疗美容观摩团共同见证7天后的“美女惊艳”蜕变美过程。



直播秀术后7天分享会

本次分享活动，是韩国顶吉医疗美容医院11月27号鼻模隆鼻手术的延续。为了让广大消费者更加直观、更加真实的感受7天的蜕变效果，本次活动除了现场观摩以外，还通过网易、官方微信、官方网站等进行全球直播，网易直播最高峰值达到了15万多人同时在线，官方微信最高在线人数达到6万多人同时在线，可见广大求美者对美丽行业的关注，对自身变美的关心，大家都非常热情和期待。

本轮直播活动自11月14日开始征集，11月27日韩国代表院长全熔焄亲自手术，到12月4日直播术后效果见证，短短20天完成了直播秀的首例鼻修复从模特征集、手术和效果案例分享全过程，短时间内让大家亲自见证到了鼻整形模特的靓丽蜕变。

评选标准、程序、和规则，以及2～8折非常优惠的参选顾客是如何选出来的，大家非常关心。“直播秀”是国内知名的医美真人秀节目，根据每期征集的项目不同要求和参选标准不同，围绕“参选项目经过改造后，在整个面部或整个身体形象上能够立竿见影的形象提升”等为主要条件和参考标准，比如征集鼻部修复的时候鼻部经过改造后能够立即提升面部形象，真正呈现“面部一枝花，全靠鼻当家”的效果。又如做双眼皮免费征集的时候，主要参考依据是模特做完双眼皮后，面部立即呈现“炯炯有神的眼睛，成为面部的心灵”，提升面部形象的档次。

所以评选完全按照韩国医美选择模特的标准进行招募，全部由韩国总院的代表院长亲自挑选，公开、公正、和公平的方式全透明选出，第一轮网上报名，第二轮现场形象设计师设计和韩国专家亲自面诊后，由韩国专家团评选出前20名，除了活动第一位的免费手术外，其余按照名次分别可以获得2～8折的特别优惠，由“直播秀”1000万医疗美容基金补贴和支持。

下期看点：韩国顶吉双眼皮专利技术“非切眼神矫正术”。

作为直播秀的创造者和技术支持方，顶吉医疗美容医院将长期举办免费征集活动，下一期的免费征集活动为“非切眼神矫正术”双眼皮，报名已全面启动，报名时间从12月1日到12月15日，将征集一位免费名额（直播分享），以及20名优惠名额（无需直播分享）。

顾客可以通过以下电话、微信和网络三种方式报名：电话报名027-85808066；微信报名：请关注顶吉官方微信报名；网络报名请登录 http://m.topclass.net.cn/liveshow.html

活动网址：http://m.topclass.net.cn/liveshow.html