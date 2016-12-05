天合光能董事长高纪凡出席第一财经年度峰会畅谈能源革命

世界能源变革将开启低碳智慧能源3.0时代

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 12月1-2日，2016第一财经年度峰会在上海举行，这是第一财经创立14年来首次举办年度峰会。天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀出席，并在“能源革命”环节做了主题演讲和圆桌论坛发言。

高纪凡在演讲中表示，能源革命是四位一体的有机体系，能源革命的走向决定着未来能源发展的方向。能源革命的推进，将开启一个完全面向未来的低碳智慧能源3.0时代。

高纪凡认为，能源革命究竟往哪儿走、未来会是什么样的图景，主要是以下四个方面：

第一是低碳化。近两年来，非化石能源增长迅速。在气候变化下，全球各国都在减排二氧化碳，扶持低碳能源成为了很多国家的政策。此外，科技创新助力下太阳能成本下降速度非常快，2005年到2015年10年间，太阳能成本降到原来的六分之一到七分之一。在未来，太阳能会在全球范围内成为比火电更便宜的电力能源。

第二是能源独立和能源支持。未来能源将以区域为中心，以可再生能源为主体构建。在欧洲，太阳能投资商已经不用想着上网的问题，区域电网构建起一个新的系统，让清洁电力可以直接卖到千家万户，这就是能源微网，或者是能源互联网。

第三是能源分享。在德国，大量的家庭修建了太阳能屋顶，现在他们已经在构建能源分享的体系，某个家庭的电用不了可以供给区域的供电网络，分享给其他家庭来用。构建一个以数据、智能为中心的能源共享机制，这是能源革命的未来方向。

第四个是对无电地区、无电人口的帮助。现在全球还有14亿无电人口，光亚洲就有5亿无电人口，因为经济发展水平的问题在过去没有办法解决缺电问题。现在，可以用太阳能为主体来构建一个能源供给体系，我们设想要在2030年前通过太阳能和低碳能源来解决所有无电人口的用电问题。

作为光伏行业可持续发展的领导者和代言人、社会绿色发展和生态文明的推动者、应对全球气候变化的先锋，高纪凡的发言得到了现场嘉宾和与会听众的高度认可。

每一次能源利用方式的革命，都极大的推动了社会进步，能源转型是未来潮流，能源技术与社会变化正在加快着能源革命的步伐。“能源革命的推进，将从发达地区到发展中国家，构建起一个完全面向未来的低碳智慧能源体系，也就是3.0时代的能源体系，将开启低碳智慧能源时代。”高纪凡表示。

第一财经研究院助理院长王韬主持论坛，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强、聚电网络科技有限公司创始人兼CEO贾雪峰参与讨论交流。

高纪凡领导下的天合光能是全球领先的太阳能整体解决方案提供商，2006年成功在美国纽交所上市。自1997年成立以来，以高品质的光伏组件给世界各地的并网和离网状态下的民用、商用、工用以及大规模的公共设施带来洁净、可靠的太阳能。天合光能拥有遍布亚洲、欧洲、北美的当地销售和营销网络以及安装商合作伙伴，是光伏行业的领军企业。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL） 是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com