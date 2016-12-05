魔尔公寓北京揭幕 集中式租赁开始趋向中高端

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年12月04日，魔方生活服务集团旗下中高端公寓品牌魔尔公寓正式发布，代表作品北京魏公村店也于同期盛大开业，这预示着如火如荼的公寓市场又添一支强势新军，并且不同于已有的公寓类租住产品，魔尔公寓具备浓淡相宜的文艺时尚特点，让人耳目一新。



魔尔公寓在北京师范大学正式发布，右一：魔方生活服务集团董事长葛岚，中间，北京师范大学副校长 郝芳华，左一：魔方生活服务集团CEO柳佳，左三：魔方生活服务集团首席产品官 陈明

今年6月，《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》出台以来，中国公寓租赁市场发展突飞猛进，不少运营商也日益受到机构投资者的青睐，政策资本双风口下的行业呈现出前所未有的大好前景。然而，在一片叫好声中，诸多问题也开始显现，主要是在政策及共享经济的推动下，大量的存量资产被释放，并改造成公寓，出现了所谓的“公寓热”现象，而这些瞬间涌现的公寓房源，在品质、服务水平、资源整合能力方面却参差不齐，与此同时，国内高净值人群数量不断攀升，该群体对高品质生活有所追求，但目前可供选择的公寓除了设计、环境和服务固化的酒店式公寓，也别无其他。个性化、有品位的居家式的租住产品成为当下的稀缺资源。

不仅仅是有格调公寓 更是有温度的家



魔尔公寓影像艺术展现场

一年365天，有一半时间在飞机、高铁、专车上……这是城市新精英的生活常态，无论是文艺型创作者，还是企业高层管理者，于他们而言，工作即生活，生活即工作。也许出入场所高端奢华，温泉健身稀松平常，但是身在别处，总是缺少了一些温度和家的味道。

魔尔公寓的诞生初衷就是给忙忙碌碌的新精英人群提供一个有情有调、放慢节奏的家。正如魔尔公寓的首席设计师陈明介绍的那样：“我希望魔尔公寓提供给住户的不只是更好的居住体验，而是能渗透到他们生活中的点点滴滴，无论是实用的设计，还是艺术的氛围，魔尔不会与冷漠的公寓画上等号，因为在这个空间里，你所需要的每一件东西，都很讲究、很精致。这就是家和酒店不一样的地方，每一个家都是独一无二的。”

这也是本次魔尔公寓发布会表现出来的艺术DNA，没有主持人，没有演讲嘉宾，更没有大段的PPT介绍，只有身临其境去感受一场不一样的视觉艺术展，倒像是繁忙工作之余享受一次精神上的洗礼。这也是魔尔公寓想要传达的真正内容，去体验一种简单、精致的生活方式，而不是背负压力去寻找一个暂时的安身之所。

“全球化进程加快，让很多工作的地域性弱化，不少精英人士经常随着工作地点的变换，在不同的城市居住甚至短期生活。对他们来说，长期住酒店或者直接买房是目前主要的解决方案，但这两种方式无论在成本、隐私、环境、舒适度等各方面都或多或少的存在不足。而魔尔公寓的出现，成为一项平衡了上述诸多因素的新选择！”魔方生活服务集团CEO柳佳认为。

空间的解构与重组 让城市建筑焕发新生



魔尔公寓样板间

如果说普通公寓是通过对物理空间的充分规划来达到居住功能的最大化，那么魔尔则是通过艺术的手法对建筑空间进行解构与重组，以达到生活美学上的质的飞跃。在此次发布会上隆重揭晓的魔尔公寓魏公村店，代表的就是公寓产品从量变到质变的典范，它颠覆了人们对常见实物的应有想象。

大量运用的工业、复古元素，被恰到好处的融入到公寓生活场景中。入口处几十辆贴墙而立的永久牌自行车，或前或后，大有直冲云霄之势，仿佛置身失重空间。而公区的超长吧台不但营造了一个既有吸引力的社交氛围，同时也通过结合极具“脑洞”的装置艺术，提醒过往者放下手机，享受这为你停留的片刻光阴……魔尔公寓里面有很多似曾相识的东西，但是它们不再停留在人们所认知的过去，就像魔尔公寓魏公村店所在的这栋建筑，在它没有被改造前，只是一栋淹没在闹市区裙楼中的灰暗老建筑，不会让人多看一眼。而如今，它变成聚集目光的焦点，摇身成为城市新精英人群独一无二的家。

让曾经千篇一律的城市空间焕发新生并且产生新的商业价值是魔尔公寓的缔造者魔方生活服务集团一直关注且探索的方向。集团CEO柳佳认为，一线城市，尤其是中心区域，很多现有的优质物业绑定的还是传统的商业模式，而一些新开发物业倾向与新兴业态结合，得到了1+1大于2的效应，这导致存量物业生存空间更加狭小，难以突破增值。作为一款面向中高端人群的公寓产品，魔尔就是给这些位于中心区域的物业提供了一个非常长效而且稳定的增值方案。所以，颜值高是它的外表，其内在潜藏的是更高的商业价值和更大的想象空间。

魔尔引领公寓开拓“轻奢”市场

目前，除了北京，魔尔公寓在上海、广州等地也已经进入筹备开业状态。相较于集团旗下的魔方公寓、9号楼公寓等子品牌，魔尔公寓除了在产品设计上更加个性化外，在选址方面也更加严苛，仅为一线城市的市中心或CBD区域，这主要是为了迎合其目标人群对便捷出行、工作、社交等方面的较高要求。

当然，魔尔比同样位居城市核心区域的酒店式公寓还有着更多可圈可点之处。后者在设计、环境和服务方面较为固化，闭着眼睛也知道推开门的那瞬间会看到什么，或者住上半年也仍然对隔壁友邻知之甚少。而来到魔尔，不但能得到富有惊喜的居住体验，还能结识到情趣相投的朋友，还原一个“谈笑有鸿儒、往来无白丁”的精致生活。

值得一提的是，魔尔不仅提供了一种更有品位的生活方式，更通过一个特别的价格区间填补了市场空白。在现有的公寓租住市场中，一边是以几千元价位为主导的白领公寓，一边动辄小几万的高端公寓，而位于二者价格区间内的产品几乎为空白，很大程度上局限了消费者的选择。但是我们看到，在时尚界早就刮起了一阵轻奢快时尚风潮，消费者可以以大众的价格购买的类一线的设计，让时尚不再是高处不甚寒的代名词。对于追求租住品质，但是又不满足现有产品的消费者而言，魔尔将是他们的轻奢之选。魔尔多为套房房型，面积平均为55-65平米，月租定价为8000-15000元。有业内人士称，它将对走精品高端路线的传统公寓产生一定冲击。

自今年4月份，魔方生活服务集团在C轮融资发布会上提出了多品牌切入细分市场的战略目标以来，就动作频频，新讯不断。无论是引领了公寓发展新方向的9号楼公寓，还是集多品牌于一体的深圳扬美店项目，都切合了魔方为更多人群提供租住生活服务的长远目标，而随着此次魔尔公寓的发布，集团的年度计划完美收官。至此，从提出到落实，仅半年多的时间，魔方再次实现了整个长租公寓领域最大的一次转变和跨越。