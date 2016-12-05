国家级电动平衡车标准即将出台

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 近年来，我国电动平衡车的研发和生产能力迅速发展，产量和出口量均居于世界前列，但由于产品研发质量和安全性能问题频发，导致今年我国电动平衡车的生产和出口受到严重的制约。再加上大量厂家涌入这个市场，伴随而来的是产品质量参差不齐，行业乱象丛生，给平衡车行业埋下了隐患。

我国电动平衡车标准的出台成为解决这些问题的必经之路。大势所趋下，由中国机械工业联合会向国家标准管理委员会立项申报，纳恩博公司为主导标准起草单位的国标启动会在16年11月23日举行。作为国内平衡车的领军企业，纳恩博公司一直希望并呼吁能够与相关政府部门或机构共同推进平衡车标准的制定与发布，让平衡车产品和生产厂家规范有序起来，为消费者提供一个安全有保障的平衡车购物环境。纳恩博总裁王野担任国标标准起草组副组长，负责《电动平衡车通用技术条件》、《电动平衡车安全要求及测试方法》两项标准大纲和框架的梳理以及标准编写工作，并组织及主持标准起草组企业对标准草案大纲进行讨论，汇总修改形成草案。



九号平衡车广告图

美国UL（Underwriter Laboratories Inc.）安全标准制定和安规测试机构专家代表出席国标启动会，并宣布授权国标起草组可以参考使用UL2272标准等相关标准内容。UL2272是全球首个严格的、具有高度权威性的自平衡代步工具类安全标准，在美国有着严格的规定，市场上销售的平衡车必须符合UL2272安全标准。平衡车国家标准是目前国内唯一一个有美国UL2272官方授权可参考使用标准内容的行业标准。随后，中国将与美国共同商讨标准问题，联合推进国际标准的制定与发布。



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《电动平衡车通用技术条件》和《电动平衡车安全要求及测试方法》两项标准是平衡车这个行业里极其重要，也是目前急需解决的标准，这两项标准的提出和制定具有重要意义。区别于地方标准，两项国家标准分别从40多项条件和方法出发，涵盖了平衡车通用技术和安全要求及测试方法的方方面面。在标准的制定上全面的参考了已有的UL2272、UL2271标准和ASTM、欧盟相关标准以及ISO13482等国际标准，在保持与国际标准一致性的同时，也讲推动完善电动平衡车的国际标准体系。国际级标准的制定不仅有利于指导平衡车企业严格把控产品质量和安全性能，对打击仿制、劣质产品有参考价值，能够全面提升中国平衡车产品的品质，为消费者营造一个安全健康有序的购物环境。同时，可以全面提升中国平衡车的整体品质，对出口海外市场将起到积极的作用。