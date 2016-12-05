佐治亚理工学院宣布与深圳和天津大学进行新合作

佐治亚理工学院宣布与深圳和天津大学进行教育上面的新合作

亚特兰大2016年12月5日电 /美通社/ -- 佐治亚理工学院 (Georgia Tech)、中国深圳市和天津大学进行教育上面的新合作，这将在科学、技术和工程教育上面提供更多全球机会。12月2日，佐治亚理工学院校长巴德-彼得森 (G. P. "Bud" Peterson) 在深圳的专门仪式上签署了合作办学协议。

天津大学-佐治亚理工深圳学院将提供电子与计算机工程、计算机科学、工业设计、环境工程和分析方面的主修课程。佐治亚理工学院将在天津大学-佐治亚理工深圳学院这一专业化学院提供研究生方面的课程，中国历史最悠久的大学 -- 天津大学则将提供本科方面的课程。

深圳政府将提供土地、启动资金和办学补贴。天津大学-佐治亚理工深圳学院的愿景是该专业化学院到2020年将能在全球范围内招收800名本科生和研究生，到2030年则将能招收3000名学生。这将为美国学生带来包括参加海外学习项目和进行实习在内的新机遇，并将帮助扩展佐治亚理工学院的“中国暑期项目”(China Summer Program)。

彼得森表示：“签署这份历史性协议与佐治亚理工学院关注国际化相一致，这正如我们名为‘Designing the Future’（设计未来）的25年战略计划 (Strategic Plan) 所勾勒的那样。此次合作将能成为在中国建立我们强大的校友群体的卓越平台，并将帮助提升佐治亚理工学院作为领先的科技研究院校的全球声誉。”

佐治亚理工学院的学生在70个国家进行学习或实习，54%的本科生在毕业之前都会获得国际工作/学习体验。佐治亚理工学院的教职工则在100多个国家进行研究方面的合作。该校还在中国、哥斯达黎加、巴拿马和新加坡设有全球中心。25年来，佐治亚理工学院的法国洛林分校也一直都在运营。

深圳分校将会如同佐治亚理工学院法国洛林分校那样独立运营。

深圳是中国的“高科技之都”，经常被称为“中国硅谷”。佐治亚理工学院则是工程学与相关领域 -- 包括领导能力、跨学科教育、创新和创业教育 -- 的全球领导者。

十年前，佐治亚理工学院在上海推出了佐治亚理工学院上海电子与计算机工程理学硕士 (MS ECE) 课程。2013年，佐治亚理工学院加入深圳虚拟大学园，成为首个进入该大学园的美国大学。电子与计算机工程理学硕士课程在2014年移至深圳，并得到了库尔特基金会 (Coulter Foundation) 的支持。该课程由此成为首个由美国大学在深圳提供的学位课程。

垂询详情，请访问 http://www.news.gatech.edu/2016/12/02/georgia-tech-announces-new-educational-collaboration-shenzhen-and-tianjin-university。