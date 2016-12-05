萤石2016压轴之作 两款指纹锁正式上市

杭州2016年12月5日电 /美通社/ -- 出门太匆忙忘带钥匙怎么回家？健身运动时钥匙不知放哪儿？“熊孩子”误把钥匙锁在家中只能选择“破门”？似乎每个人都曾经历过有关钥匙的烦恼。近日，萤石网络推出两款家用密码指纹锁新品，在带来安全与便捷的同时，终结“那些年”我们没有钥匙回不了家的糟糕体验。



萤石网络推出的家用密码指纹锁新品

“人们安装门锁的初衷与本质是为了保护人身与财产安全，萤石家用密码指纹锁采用生物指纹技术、超B级锁芯、虚位密码等多项先进技术，把好家庭安全的第一道关。”据萤石智能锁产品经理陈龙介绍，萤石此次推出的两款智能锁代号分别为DL1、DL2，全部采用第四代指纹识别技术，利用人体静电、微动态变化、光谱等多种生物特性来进行活体指纹监测识别，从而杜绝假指纹。在日常使用过程中，萤石指纹锁内置独特指纹算法，会不断对比指纹图像，进行自我学习，补充和修复指纹数据，从而实现指纹越用越顺畅的用户体验。同时，萤石密码指纹锁还采用了超B锁芯，防止技术开锁，并内置防撬锁报警功能，这意味着撬锁人需要顶着警报声连续“作案”四个半小时以上。



萤石两款智能锁均采用第四代指纹识别技术

“保障了安全性，很多人会担心智能锁的使用门槛高，家中老人小孩不会用。也有人担心数码产品是否像传统锁具一样皮实耐用？为此，我们都专门做了优化。”陈龙表示，在保证传统门锁需要的安全性能的前提下，萤石智能锁给了用户更便捷的体验。萤石智能锁支持指纹、密码、感应卡、机械钥匙四种开门方式，指纹识别的时间小于1秒，手指轻轻一触立即开启门锁，支持100条指纹录入，家中人口再多也不怕。虚位密码技术可以在正确密码前后随意输入干扰数字而不影响开锁，有效防止密码被偷窥，避免当着邻居朋友输入密码遮遮掩掩的尴尬。

在耐用性方面，萤石密码指纹锁内置8节5号电池，可连续开启1万次以上，持续使用一年时间，并设有电池检测功能，电池电量不足时，每次开锁都会自动播放语音提示。而就算完全无电也不用担心，人手一只的普通充电宝或者安卓手机OTG功能就可以为它供电。

12月5日起，萤石旗下的两款密码指纹锁将在萤石官方商城（ys7.com）开始预售，预售期间下单购买萤石指纹锁送萤石报警经济型套包（1个A1C+1个T6），并提供免费安装服务。