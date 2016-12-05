霍尼韦尔与金鹰集团达成战略合作 携手推动商业地产绿色智能升级

双方将围绕楼宇自控系统、建筑节能改造和商业地产电力需求侧的智能化管理开展一系列合作，推动智能电网自动需求响应技术在国内的商用化落地

南京2016年12月5日电 /美通社/ -- 《财富》百强之一的多元化、高科技互联工业企业霍尼韦尔（纽交所代码：HON）日前与金鹰国际集团签署了战略合作协议，将重点围绕楼宇自控系统、建筑节能改造和商业地产电力需求侧的智能化管理开展一系列合作，推动部署绿色、节能、安全的智慧建筑解决方案。



霍尼韦尔与金鹰集团达成战略合作

根据合作协议，霍尼韦尔将为金鹰国际集团一批在建和将建项目提供楼宇自控系统和弱电智能化，并还将为一批已建项目开展节能改造，其中双方尤其将重点探索合作部署能够对建筑电力需求侧进行智能化管理的智能电网自动需求响应技术 (ADR，Automated Demand Response)。这也是霍尼韦尔在全球范围内最为领先的智慧建筑解决方案之一。双方战略合作正式签约开创了国内成批商业综合体全面绿色升级“智慧建筑”的先河。经试点证明，ADR技术可以通过智能化的需求管理来帮助工业设施降低能耗约15%，商业设施降低能耗约20%，同时确保这些设施正常运行。

金鹰国际集团是一家大型商业地产开发商，在高端房地产开发、高级时尚百货及大型商贸流通业等领域均拥有领先优势和丰富项目开发和运营经验。未来，集团地产项目将在智慧建筑领域进行更多开发式创新合作，实现企业商业价值与绿色环保可持续发展理念的更好结合。

金鹰国际集团董事长王恒表示：“绿色和智慧是未来商业地产发展方向，也是金鹰秉承的项目开发和管理的理念。霍尼韦尔在智能电网、楼宇自控、安防消防等领域具有丰富的经验和全球领先的技术。我们非常高兴和期待双方未来能够加强合作，将更多创新的技术、产品和专业经验引入到金鹰集团现有和未来将要开发建设的一系列相关项目中去。”

霍尼韦尔中国总裁兼首席执行官盛伟立表示：“智能互联是推动转型的重要驱动力，尤其在节能环保领域将有巨大应用潜力，而楼宇和建筑领域是互联、绿色技术应用的重要平台。霍尼韦尔在全球范围内为超过1,000万栋楼宇提供智能化解决方案，以帮助人们日常的工作、生活和休闲场所实现安全、可靠、舒适和节能。我们非常期待未来能够携手金鹰，在中国的商业地产领域开展示范性合作，推出一批绿色、节能、高效的智慧建筑标杆项目，并积极推动智能电网自动需求响应技术在中国的商用化。”

互联不仅是一场技术革命，也改变着人们的思维和行为模式。我们衣食住行的场所也都在向着更互联、更智慧的方向发展。根据霍尼韦尔与中国节能协会、中国标准化研究院资源与环境分院联合发布的《中国智慧建筑调研白皮书》：中国建筑行业在绿色领域亟待改善，节能互联将是趋势。

楼宇能耗是城市电力需求的最大来源，各级政府正在大力推行需求侧管理以促进节能减排和提高电网效率。霍尼韦尔超过50%的产品都与节能有关，其智能电网自动需求响应技术(ADR)能够平衡能源供求，从而减少电网负荷过重的情况，在天津建设了中国首个智能电网需求响应系统示范项目，这些尝试将为中国2020年全面建成强大的智能电网打下了良好的基础。ADR这一技术能够帮助实现供电侧与需求侧的电力协同，实现电网与用户电力流、信息流、业务流的实时互动，并且通过智能化的互动管理，平滑波峰与峰谷的电力需求，整合成千上万楼宇的负载削减，进而达到一种虚拟电厂的实际效果。霍尼韦尔智能电网自动需求响应技术已再全球多个国家成功实施，并将携手金鹰国际集团合作推动这一领先智能电网技术在国内的商用化落地。

此外，霍尼韦尔在城市建筑的楼宇自控、火灾报警系统、安防系统、合同能源管理等领域均有先进的产品和解决方案。过去的十余年间，霍尼韦尔已为5,000多幢中国的商业和工业设施提供定制化智能系统解决方案。此外，霍尼韦尔还为全球150万间酒店客房提供管理系统，其智慧酒店解决方案助力酒店管理实现智能化、个性化、信息化和可视化。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔(www.honeywell.com)是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。

关于金鹰国际集团

金鹰国际集团（Golden Eagle International Group）总部设立于中国南京，产业横贯中国大陆、台湾、香港、韩国、美国。集团以构建服务产业的国际化品牌为己任，以商贸、房产、投资为品牌产业，专长于高品质之商业、房地产产品开发与服务业务、高级时尚百货连锁零售业务及大型商贸流通业务。下设金鹰国际商贸集团、金鹰国际房产集团两大实业集团。房产集团旗下拥有房产、酒店、物业、当代艺术空间等子公司。商贸集团2006年于香港主板上市，旗下拥有连锁购物中心、国际贸易公司、国际汽车公司、金鹰购电子商务公司。截止2016年上半年，金鹰商贸集团共在全国运营29家连锁店，总面积177万平方米，其中共计10家全生活中心，平均面积10.4万平方米，以大体量、多业态、强体验为特征，为每一座所在城市与消费需求度身定制，树立差异化形象，强化市场领先地位。

金鹰国际集团官网：http://www.netge.com。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161205/0861613079