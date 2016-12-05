时趣携手上海联通 打造数字化精准营销决策投放系统

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 近日，上海联通召开“上海联通大数据合作伙伴招募启动会”，携手包括时趣在内的拥有平台对接搭建、数据建模挖掘、用户分析、数据可视化等一项或多项大数据能力的公司，一起开发联通海量数据金矿，为最终客户提供丰富且有竞争力的大数据产品及解决方案。

作为合作伙伴中唯一一家本土大数据公司，时趣凭借多年在移动社交领域大数据实践和应用的经验，携手上海联通，利用分布式标签exchanger技术，实现在不侵犯用户隐私的基础上，充分发挥数据的商业价值，本次时趣携手上海联通是对时趣在大数据领域应用能力的认可。

随着中国经济的不断发展，国民收入和素质都在稳步提升，“以人为本”的商业模式逐渐渗透各行各业，消费者的需求和喜好也越来越成为营销人员研究的重点：

我们的消费者都分布在什么地方，他们平时都在看什么内容，如何将我的产品吸引到他们的眼球？

消费者来到我们的网站，停留时长过短，我如何能在他将要离开的时候让他留下，从而转化为购买我产品的用户？

消费者来到我的网站，他们平日都对哪些内容感兴趣，想要看到什么内容，我如何将他们感兴趣的内容在站内和第三方网站投放这些内容呢，让他们进一步成为购买我产品的用户？

从商业场景中的业务痛点出发，时趣以电信运营商底层数据为基础，与上海联通联袂打造“智能媒介推荐”数字化精准营销决策投放体系。目的在于以数据驱动为引擎，为客户搭建一套简单易用的媒体推荐引擎，帮助客户更加了解自身用户的人群媒介属性，更加有针对性地投放营销资源。此外，时趣大数据产品的简单易用和可视化特点，能帮助客户节省大量时间和人力投入，并且能极大地节省品牌客户的推广费用外，还能更精准的定位潜在用户，更好地提升产品和内容受众的转化，进而促进销售带来的收益。

作为上海联通大数据合作伙伴，时趣不仅提供数据、咨询及定制化服务，更以优势渠道资源整合能力、海量个性化营销需求，结合多方合作，为客户呈现一体化端到端的产品体验，形成产品闭环，从而为客户持续营销业务链条提供健康可持续发展服务。