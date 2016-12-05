巴士在线荣获金旗奖最具公众影响力品牌传播金奖

香港2016年12月5日电 /美通社/ -- 12月4日，2016中国金旗奖颁奖典礼于香港城市大学隆重举行。巴士在线凭借“一生陪伴，一路有爱”父亲节主题活动营销案例，荣获本届金旗奖最具公众影响力品牌传播金奖。颁奖典礼现场，巴士在线媒体事业部副总裁蔡红女士分享了这一案例，并阐述了巴士在线于媒体环境的巨大变革中顺时应势推进品牌传播的思考与实践。



巴士在线荣获金旗奖最具公众影响力品牌传播金奖

走心的父亲节创意，有爱的多渠道联动

巴士在线旗下“CCTV移动传媒”致力于在公交出行场景下提供消费者娱乐内容的同时，通过公交电视的屏幕传递鼓舞人心的正能量，唤醒爱的意识与行动。在飞速发展的信息时代，日益加剧的工作压力与生存竞争使得越来越多的年轻人逐渐失去与父母相伴的时间和精力，与父母的沟通日渐匮乏，家庭的幸福感大大降低。巴士在线洞察到这类普遍的社会现象，以父亲节为契机，精心打造了一场“一生陪伴，一路有爱”的父亲节主题活动 -- 通过简单朴素的文字和画面唤醒对父亲的爱，鼓励对父亲爱的表达。除主题TVC以外，辅以延展H5、“爸气表白”线上活动等走心的创意素材；藉由公交移动电视大屏“CCTV移动传媒”、公交场景内双屏互动、PC端网络视频站点、手机端H5自媒体的多渠道联动，最终在全国范围内成功触发用户对父爱的集体追忆与感慨，进而达到鼓励大众抽时间给予父亲更多关心与陪伴的初衷，巴士在线的品牌影响力亦随项目的开展得到大幅度提升。

顺势而为，推动品牌与消费者深度互动

作为唯一一家具有全国性影响力的公交移动电视媒体，巴士在线从未因自身的核心资源优势而放慢其在媒体创新领域探索的脚步。除在父亲节主题活动中用于实现公交场景双屏互动的iBeacon技术，巴士在线还将WiFi分发、LBS、分屏等技术运用于媒体平台的升级改造。而随着直播的逐步升温，作为同时拥有公交移动电视媒体资源“CCTV移动传媒”和移动直播平台“LIVE直播”的巴士在线，从中看到了不同媒体工具在营销中相辅相成的关系。

蔡红女士在金旗奖颁奖典礼上表示：“在泛媒体时代，广告与公关更为融合。作为媒体的巴士在线，不管是广告还是公关，我们将整合更为全面的资源，基于人心、人性的洞察帮助品牌达成有效的沟通。”巴士在线正在以内容为核心，构建跨越公交移动电视媒体与直播平台、针对移动人群的营销生态系统：一方面直播平台作为公交场景的延伸与补充，形成“观看”、“参与”、“生产”的内容闭环；另一方面相对封闭的公交场景则可为直播平台导流，提供内容出口。2017年，巴士在线将打造优质栏目、孵化自有IP网综、借力合作IP网综、积累明星网红资源，通过CCTV移动传媒、LIVE直播和主流OTV为发行渠道，同时通过巴士场景下iBeacon巴士摇一摇、LBS、Wi-Fi分发等技术实现品牌与消费者的互动，并通过社媒发酵扩大内容营销范围。同时，整合全渠道资源，用线上线下内容营销O2O将媒体覆盖力转化为磁场，深化消费者与品牌之间的互动关系。