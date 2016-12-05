深圳市安溪商会第二届理监事就职典礼在深圳会展中心隆重举行

深圳2016年12月5日电 /美通社/ -- 12月4日，深圳市安溪商会第二理监事就职礼在深圳会展中心5号馆隆重举行。全国侨联、福建省、深圳市、泉州市、安溪县的有关部门领导，在深党政机关闽籍乡贤代表、海内外异地安溪商会、同乡会、安溪茶叶协会广东相关茶叶分会庆贺团，福建、广东、深圳等各有关兄弟社团、安溪县有关乡镇、县直单位领导及本会全体理监事、会员共计1600多人欢聚一堂、共襄盛举。稻兴科技（深圳）有限公司董事长陈全炼先生荣任第二届会长、八马茶业股份有限公司执行董事王文超先生荣任第二届执行会长、深圳市鸿都百货有限公司董事长林火辉先生荣任第二届监事长、深圳鑫鑫有投资发展有限公司总经理易尚碧先生荣任第二届秘书长。

易尚碧秘书长先生在会上简要通报大会的庆典筹备情况。他表示，此次庆典大会，规模大，规格高，是在深安溪籍工商界人士团结、创新、发展、共享的盛会，也是海内外安溪人联谊交流的盛会，这也是商会创会以来庆典活动人数最多的一次。在大会通报中，易尚碧秘书长代表商会同仁欢迎全国各地领导、嘉宾的到来，他说，中共安溪县委高向荣书记亲自率领安溪县庆贺团莅临大会，为大会增添光彩，这是家乡党政领导对深圳市安溪商会莫大的鼓励和支持，同时也带来了家乡百万父老乡亲的关爱，让广大会员倍受鼓舞与鞭策。今后，深圳市安溪商会一定会更好团结和联系在深圳数万安溪乡亲，更加关注家乡新一轮现代化建设，进一步发挥桥梁纽带作用，为促进深圳与安溪的经贸交流和合作、经济繁荣和社会进步做出我们应有的贡献。



深圳市安溪商会第二届理监事就职典礼启动仪式

大会在雄壮的国歌声中揭幕，隆重的庆典启动仪式，现场气氛热烈。大会上，还举行了商会和茶叶分会的印信交接仪式，第一届会长杨连成和第二届会长陈全炼在全场来宾的见证了完成了商会新旧领导班子的交接。会上，第二届会长陈全炼向第一届会长杨连成赠送纪念品，感谢他为商会无私的奉献和付出。



印信交接仪式

中共泉州市委常委、纪委书记温惠榕，泉州市人民政府原市长李建国、中共安溪县委书记高向荣、中央政府驻香港联络办副秘书长施纪明、中共深圳市委统战部副部长王子建、深圳市人民政府原副市长卓钦锐，全国政协委员、全国侨联副主席、福建省侨联原主席王亚君、广东省军区原参谋长陈长寿将军等领导分别为商会第二届理监事会成员颁发任职牌匾。

为了向各位会员乡亲、社会贤达对购置商会永久会馆的善举表示感谢，商会现场特意向参与捐赠的人员颁发纪念牌，以表谢意。

为了积极响应安溪县“百企联百村帮千户”精准扶贫行动，现场举行安溪县精准扶贫结对帮扶捐赠仪式，深圳市安溪商会创会会长杨连成个人捐资50万元，定向捐赠给安溪县龙涓乡龙房村精准扶贫基金，帮助帮扶困难户。

商会创会会长杨连成在致辞中表示，过去的三年里，商会秉承创会宗旨，团结会员、兴盛会务、开拓创新、敦睦乡谊、交流联谊、捐资公益，取得了一定的成绩。从举办安溪铁观音茶王赛，到扶贫济困帮助会员，从回归家乡创业到参政议政建言献策，从热心公益到修桥造路，从乐善好施到敬老爱老、捐资助学；从抱团发展创建农批市场，到共同投资酒店服务业，都用实际行动开展了许多丰富而有意义的活动，得到了会员的信赖、社会的认可、政府的支持、兄弟社团的称赞。希望商会在新一届理监事会领导班子的带领下，再接再厉、继往开来，众志成城、整合资源、不忘初心、聚力前行！

新任会长陈全炼在致辞中表示，一定会认真履行会长职责，把责任扛在肩上，凝聚在深安溪人的智慧与力量，当好班长，发挥领导班子核心作用，为会员办实事，做好事，共享信息、共谋发展；依托商会平台，实现以商会友、以友促商、优势互补、共同发展。同时，商会也将传承和弘扬首届商会理监事会好的传统、好的作风，秉承创会宗旨，充分发挥全体会员的共同智慧，把商会做大做强，共同打造成为团结和谐、勤奋高效、合作共赢的品牌商会，使会员切身感受到这是一个具有号召力、凝聚力、亲和力的温馨和谐的会员之家。

泉州市委常委、纪委书记温惠榕，中共安溪县委书记高向荣，全国政协委员、全国侨联副主席王亚君，全国政协委员、厦门市工商联主席柯希平、马来西亚安溪总会秘书长许福来等分别上台致辞，向新当选的第二届理监事会领导班子表示热烈的祝贺，并寄予了厚望，希望深圳市安溪商会在以陈全炼会长为核心的领导班子的带领下，继续秉承商会的创会理念和服务宗旨，服务广大会员，维护会员合法权益，为推动安深两地经济发展做出更大的贡献。

新任执行会长王文超、监事长林火辉、商会党支部书记罗荣忠也分别上台致辞，向各位远道而来的嘉宾表示欢迎，向各位辛勤付出的各位理监事会员表示感谢，并向新当选的各位理监事会成员表示祝贺。



祝酒仪式

就职典礼后，大会还举行了宴会和精彩的联欢晚会。晚会上，设有抽奖环节，节目丰富多彩，将盛典推上了高潮。晚宴也在欢快的载歌载舞中结束。

深圳市安溪商会成立于2013年11月。目前，有会员单位600多家，涉及茶业、电子材料、蔬菜、餐饮配送、印刷、包装材料、化工、百货、投资担保、商贸物流、酒店、农批市场等领域。

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