平安支教行动十周年 中国平安为大山里的梦想搭梯

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 日前，中国平安联合中国青少年发展基金会在广州举行了2016年支教行动的“圆梦冬训营”活动。35名从全国14所开展足球支教的平安希望小学挑选出来的孩子，在广东青年职业学院参加了为期5天封闭式的足球训练，并与恒大球星郜林、于汉超一起，进行了一场别开生面的对抗赛。

2016年恰逢中国平安支教行动开展的第十年，今年的平安支教行动以“体育支教”为主题，近1000名志愿者走进校园，包括专业体育院校的师生和爱好体育的志愿者，共在全国34所平安希望小学开设了足球、篮球、羽毛球等体育课程，全方位提升偏远地区学校的体育教学水平，培养孩子们的体育热情，帮助他们更好地进行体育锻炼。

平安支教足球冬训营 让孩子们触摸梦想的真实

为了圆孩子们小小的足球梦想，检验今年体育支教的成果，中国平安、中国青少年发展基金会、共青团广东省委、广东省青少年发展基金会、广东实验中学以及恒大球星郜林、于汉超携手用爱心搭建起了足球冬季训练营。参加此次冬训营的孩子是从全国14所平安希望小学里选出的35名，他们在广州参加了为期5天的封闭式足球训练，其训练营的老师为西安体育学院体育专业的支教大学生及其他志愿者们。这些大学生和志愿者也都全程参与了今年的支教行动，把专业的体育训练带给了贫困地区的孩子们。

中国青少年发展基金会副秘书长杨春雷在结训仪式上提到，扶贫必先扶智，让孩子们接受良好教育才是社会发展的根本。中国平安是中国青基会的长期战略合作伙伴，多年来中国平安同中国青基会一起，开展了一系列公益活动，而平安支教与青基会希望工程初衷更是高度吻合相同，都是把助学育人，共创希望作为自己的使命。

中国平安集团品牌总监盛瑞生也在会上表示，平安支教行动开展十年来，始终不忘初心。这十年间，平安在支教过程中也经历了各种困难，但在面对那些更需要帮助的贫困孩子们时，中国平安深深感受到公益就是一种责任。

在冬训营结训仪式上，恒大球星郜林、于汉超带领孩子们分队进行了一场别开生面的足球成果展示，对这些孩子们来说，最大的快乐莫过于和球星在一个球场上“切磋”球技。此外，郜林、于汉超还分别赠送给孩子们亲笔签名的T恤、书包等纪念品。

平安支教十年 为孩子们带去更多可能

中国平安长期聚焦教育公益，22年来共在全国范围内援建了114所希望小学，有效解决了教育资源不均衡、贫困地区儿童上学难的问题。连续十年开展平安支教行动，累计招募4800多名志愿者参与到支教中来，志愿服务时间超过22万小时，累计受助学生达10万人。

平安支教行动还通过希望奖学金、校长培训、定期开展的特色支教志愿服务、网络电教室、图书捐赠、乡村教师心理培训、净水设备捐赠等众多公益行动，从硬件和软件两个方面着手，全面、立体提升边远地区学校的教育水平，弥合城乡之间巨大的教育鸿沟。借助新《慈善法》颁布的契机，中国平安还积极成立了国内首支“教育发展慈善信托计划”，在教育公益领域构建一个更有生命力的公益模式。

在去年的支教行动中，中国平安积极利用互联网创新公益形式，通过梦想置换、知识众筹以及网络支教，将互联网与公益深度结合，突破了以往支教参与方式单一的瓶颈，打造“超越时空”的爱心支教。

2016年，中国平安在足球方面深入展开合作，为了进一步支持中国足球，中国平安升级成为中国足协中国之队金融领域的首家官方赞助商。与此同时，中国平安在体育支教公益活动中，专为平安希望小学的孩子们开设了足球课程，向希望小学捐赠各种足球用品及运动服装。

盛瑞生在会上同时提到，未来，中国平安仍将聚焦于教育公益，全面升级平安支教行动，包括打造全面的校长培训计划、全新的希望奖学金计划、更扎实的乡村教师心理培训，并将网络电教室和图书角扩展到全国1000所乡村学校。此外，平安支教行动也将号召平安近150万的代理人及员工、客户、在校大学生、企业白领、网络大V等一同参与进来，帮助贫困地区的孩子们享受到更优质的教育，让每个孩子都能拥有实现梦想的可能。