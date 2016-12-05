中国商务航空企业再获“世界领先公务机公司”大奖

北京和上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年12月2日，世界旅游大奖（World Travel Awards，缩写WTA）世界级奖项颁奖典礼在美丽的热带海岛马尔代夫隆重举办，金鹿公务凭借一流的服务质量，顶级的全球运营能力，聚焦全球的战略眼光，连续第二年摘得WTA“世界领先公务机公司”大奖，成为亚洲第一家蝉联此世界大奖的公务机公司。



WTA颁奖典礼金鹿公务副总裁方新宇先生领奖

被《华尔街日报》誉为“全球旅游行业的奥斯卡”的世界旅游大奖至今已有23年的历史，是业内公认对企业卓越产品和服务的权威认可。而WTA“世界领先公务机公司”奖项是公务航空产业唯一的世界级大奖，该奖项旨在以高标准表彰追求卓越服务、引领公务航空行业发展的优秀运营商。此次参与亚洲地区公务机大奖角逐的还有NetJets，Royal Jet等多家世界知名公务机公司，金鹿公务最终凭借高品质的全球化运营能力及卓越的托管服务能力，突破重围荣获大奖。

2015年，金鹿公务成为亚洲第一家荣获WTA“世界领先公务机公司”大奖的运营商，在这之后，金鹿公务并没有停下发展与创新的脚步，而是加速变革，引进世界首架787梦想商务机，大幅推升运行和服务品质；建立涵盖包机、托管、资产交易、行程代理、地面保障、FBO、MRO等服务链条的一揽子解决方案，为客户提供全面的极致服务体验。

而金鹿公务的2016年也是硕果累累，屡获大奖：凭借创立至今连续21年，共计257901小时安全飞行的卓越纪录荣获美国公务航空协会认证颁发的Corporate Business Flying Safety Award；圆满完成G550机型极地运行验证飞行，再次成为业内领头羊，洲际特殊运营能力再攀高峰；金鹿旗下所有FBO成功加入Air Elite全球FBO联盟，并通过“钻石级FBO”评定，以高品质的服务水平获得国际认可。

金鹿公务副总裁方新宇先生在颁奖典礼现场表示：“我们很骄傲能再一次获得WTA‘世界领先公务机公司’这一重要奖项。2016年对于我们来说是成果丰硕的一年，我们成功托管了全球首架787梦想商务机，并联合众多国际顶级奢侈品牌与艺术设计品牌，共同打造艺术与梦想完美融合的全新理念，开创‘艺术航空’新时代。这不仅印证了我们为客户提供最极致服务的一贯承诺，也进一步展现了金鹿公务对引领行业发展、推进国际化进程的不懈追求。”

近年来，金鹿公务剑指全球，放眼世界，通过多项国际化战略收购、以及与行业领先企业的合作不断扩张全球布局，旗下公司包括香港公务机、尊爵公务机、UAS国际旅行保障、霍克太平洋，通过集团扩张创造全球范围内的协作配合，只为客户提供最优质最便捷的极致服务体验。