第五届中国数字营销创新国际峰会将于2017年3月在上海举办

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- “第五届中国数字营销创新国际峰会”将于2017年3月9日至10日于上海圣诺亚皇冠假日酒店举办。本次会议由上海希为投资管理有限公司主办。

中国产业信息网发布的《2015-2020年中国物联网市场运行态势与投资前景评估报告》指出：目前中国数字营销市场正在经历高速发展阶段，相关数据显示，过去三年的市场增长率均在40%以上，与此同时，数字营销向移动端发展的趋势较为明显，移动端将成为未来广告营销主战场。

随着VR、AR，智能体验店、数字互动广告等新技术的发展，品牌通过技术重塑用户体验场景，带来身临其境的用户体验，构建品牌与用户相互对话的新沟通环境，从而加深用户对品牌的深入认知和情感联结。用户从被动的接受者成为主动体验和参与品牌营销的一部分，也更容易成为消费者并将这种体验进行扩散。

而随着用户的消费个性化，传播渠道的多元化，内容的价值得以重新被发现，并且启示创意营销人，应当多从用户角度考虑，让技术和内容更好地为品牌传播的初衷而服务。

本次会议的重点在于探索如何在移动互联网时代，整合移动数字营销策略，通过创意的内容，互动营销的技术，新型视觉营销技术，原生广告，智能营销等实现以用户为中心，增强个性化体验的商业运作模式转型，助力企业完成数字化转型。

本次会议将包括：

业界知名权威精彩演讲

150+国内互联网，电商，零售，服装，化妆品，家电数码，汽车，金融，航空，房地产，传媒/广告，公关等相关企业决策人交流

本次论坛将就如下热点话题进行深入探讨：

“互联网+”下一步怎么走？

正确定位虚拟现实移动视频广告

数据驱动，跨渠道销售

通过个性化的沟通方式实时地与消费者保持互动，增强与用户的黏性

人工智能时代，百度的智能营销策略

虚拟现实如何惊艳品牌的用户体验

大数据驱动下的电子商务和品牌营销

小组讨论：消费升级的时代背景下，创造优质内容，挖掘品牌IP

品牌传播之路：用内容营销吸引消费者

构建以客户为核心的营销模式

测量内容营销投资回报率的关键绩效指标

品牌在直播平台上争得一席之地时，如何使营销落地，流量表现？

虚拟现实/增强现实技术将如何影响程序化购买？

海尔的社交客户关系管理探索与实践

揭秘创意营销的秘诀

拥抱忠粉的最佳渠道

用户是如何影响、塑造公司业务的；复杂数字世界，如何跨渠道营销

小米，营销新世界

更多详细内容，请登录官方网站：

2017中国数字营销创新国际峰会 http://www.ecvinternational.com/2017DigitalMarket/