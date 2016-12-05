第五届中国数字营销创新国际峰会将于2017年3月在上海举办

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- “第五届中国数字营销创新国际峰会”将于2017年3月9日至10日于上海圣诺亚皇冠假日酒店举办。本次会议由上海希为投资管理有限公司主办。
中国产业信息网发布的《2015-2020年中国物联网市场运行态势与投资前景评估报告》指出：目前中国数字营销市场正在经历高速发展阶段，相关数据显示，过去三年的市场增长率均在40%以上，与此同时，数字营销向移动端发展的趋势较为明显，移动端将成为未来广告营销主战场。
随着VR、AR，智能体验店、数字互动广告等新技术的发展，品牌通过技术重塑用户体验场景，带来身临其境的用户体验，构建品牌与用户相互对话的新沟通环境，从而加深用户对品牌的深入认知和情感联结。用户从被动的接受者成为主动体验和参与品牌营销的一部分，也更容易成为消费者并将这种体验进行扩散。
而随着用户的消费个性化，传播渠道的多元化，内容的价值得以重新被发现，并且启示创意营销人，应当多从用户角度考虑，让技术和内容更好地为品牌传播的初衷而服务。
本次会议的重点在于探索如何在移动互联网时代，整合移动数字营销策略，通过创意的内容，互动营销的技术，新型视觉营销技术，原生广告，智能营销等实现以用户为中心，增强个性化体验的商业运作模式转型，助力企业完成数字化转型。
本次会议将包括：
本次论坛将就如下热点话题进行深入探讨：
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2017中国数字营销创新国际峰会 http://www.ecvinternational.com/2017DigitalMarket/