海景嘉福洲际酒店於2016世界旅遊大奖荣膺世界最佳豪华商务酒店奖

香港2016年12月5日电 /美通社/ -- 云集国际旅遊业界翘楚的2016年世界旅遊大奖（World Travel Awards）全球颁奖典礼於马尔代夫完满举行。海景嘉福洲际酒店在众多入围的国际知名酒店之中脱颖而出，摘下“世界最佳豪华商务酒店奖”的最高荣誉。

是次获奖是海景嘉福洲际酒店继今年十月第叁度荣膺“香港最佳商务酒店奖”及首次获颁“亚洲最佳商务酒店奖”後，再度扬威世界旅遊大奖。

海景嘉福洲际酒店总经理韦瑞民先生 (Alexander O. Wassermann) 表示：“对於酒店赢得第五座世界旅遊大奖的奖座，我和我的团队感到十分骄傲，尤其是今年能再下一城，连续荣获叁项殊荣，对我们而言，实在意义深远。这个奖项亦进一步肯定了我们为客人打造‘出色的酒店，客人的最爱’的服务理念及不断追求卓越的努力。”

他亦表示：“我仅代表酒店团队衷心感谢曾为投下我们神圣一票的合作夥伴、客人和旅遊同业。获颁‘世界最佳豪华商务酒店’这项显赫殊荣，确立了酒店在国际豪华酒店业界的典範地位，亦是我们努力不懈地为客人提供优质服务的成果，我们承诺会秉承服务理念，继续竭诚为每位客人提供最卓越服务，并将服务品质提升到更高水平。”

创办於1993年，被誉为“旅遊业奥斯卡”的世界旅遊大奖至今已成立23年。世界旅遊大奖被国际公认为旅遊业界的最高殊荣。所有奖项均经由旅遊业的专业人士及精英投票选出得奖者，为认受性极高的业界奖项。