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海景嘉福洲际酒店於2016世界旅遊大奖荣膺世界最佳豪华商务酒店奖

2016年12月05日 15:00 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年12月5日电 /美通社/ -- 云集国际旅遊业界翘楚的2016年世界旅遊大奖（World Travel Awards）全球颁奖典礼於马尔代夫完满举行。海景嘉福洲际酒店在众多入围的国际知名酒店之中脱颖而出，摘下世界最佳豪华商务酒店奖的最高荣誉。

海景嘉福洲际酒店摘下2016年世界旅游大奖三项殊荣: 世界最佳豪华商务酒店奖、亚洲最佳商务酒店奖及香港最佳商务酒店奖
海景嘉福洲际酒店摘下2016年世界旅游大奖三项殊荣: 世界最佳豪华商务酒店奖、亚洲最佳商务酒店奖及香港最佳商务酒店奖

是次获奖是海景嘉福洲际酒店继今年十月第叁度荣膺香港最佳商务酒店奖及首次获颁亚洲最佳商务酒店奖後，再度扬威世界旅遊大奖。

海景嘉福洲际酒店总经理韦瑞民先生 (Alexander O. Wassermann) 表示：对於酒店赢得第五座世界旅遊大奖的奖座，我和我的团队感到十分骄傲，尤其是今年能再下一城，连续荣获叁项殊荣，对我们而言，实在意义深远。这个奖项亦进一步肯定了我们为客人打造出色的酒店，客人的最爱的服务理念及不断追求卓越的努力。

他亦表示：我仅代表酒店团队衷心感谢曾为投下我们神圣一票的合作夥伴、客人和旅遊同业。获颁世界最佳豪华商务酒店这项显赫殊荣，确立了酒店在国际豪华酒店业界的典範地位，亦是我们努力不懈地为客人提供优质服务的成果，我们承诺会秉承服务理念，继续竭诚为每位客人提供最卓越服务，并将服务品质提升到更高水平。

创办於1993年，被誉为旅遊业奥斯卡的世界旅遊大奖至今已成立23年。世界旅遊大奖被国际公认为旅遊业界的最高殊荣。所有奖项均经由旅遊业的专业人士及精英投票选出得奖者，为认受性极高的业界奖项。

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