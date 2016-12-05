2017年中国电商与零售创新国际峰会将于明年3月举行

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- “2017年中国电商与零售创新国际峰会”将于2017年3月9日至10日于上海圣诺亚皇冠假日酒店举行。本次会议由上海希为投资管理有限公司主办。
2015年，中国网络零售市场规模3.8万亿元，同比增长35.7%，占零售总额的比例高达13.5%，预计到2020年，渗透率将会进一步增长至22%，总价值将达到10万亿元。
随着网络及移动化购物趋向成熟，中国消费者变得越发“挑剔”，中国零售市场也逐步由电商多渠道，向更深层次线上与线下跨渠道、一端到多端的全渠道转型。另外，随着智能设备软硬一体化，“社交+电商”、“VR/AR+电商”等创新的零售场景备受关注。
本届峰会将以“利用大数据和互联网技术，探索未来新零售”为主题，旨在为中国品牌商、零售商、电商平台、咨询公司及服务商搭建一个面对面的交流平台，通过对消费者洞察、渠道融合、技术创新、供应链管理等热点主题进行探讨，共同寻求和探索中国未来新零售发展之路。
本次论坛将包括：
本次论坛将就如下热点话题进行深入探讨：
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2017年中国电商与零售创新国际峰会
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