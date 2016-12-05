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2017年中国电商与零售创新国际峰会将于明年3月举行

2016年12月05日 15:55 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月5日电 /美通社/ -- “2017年中国电商与零售创新国际峰会”将于2017年3月9日至10日于上海圣诺亚皇冠假日酒店举行。本次会议由上海希为投资管理有限公司主办。

2015年，中国网络零售市场规模3.8万亿元，同比增长35.7%，占零售总额的比例高达13.5%，预计到2020年，渗透率将会进一步增长至22%，总价值将达到10万亿元。

随着网络及移动化购物趋向成熟，中国消费者变得越发“挑剔”，中国零售市场也逐步由电商多渠道，向更深层次线上与线下跨渠道、一端到多端的全渠道转型。另外，随着智能设备软硬一体化，社交+电商VR/AR+电商等创新的零售场景备受关注。

本届峰会将以“利用大数据和互联网技术，探索未来新零售”为主题，旨在为中国品牌商、零售商、电商平台、咨询公司及服务商搭建一个面对面的交流平台，通过对消费者洞察、渠道融合、技术创新、供应链管理等热点主题进行探讨，共同寻求和探索中国未来新零售发展之路。

本次论坛将包括：

  • 业界知名权威精彩演讲
  • 150+国内零售业、品牌商及服务商等相关企业决策人交流

本次论坛将就如下热点话题进行深入探讨：

  • 中国电商及零售战略的转型与创新
  • 中国消费者行为分析及创新消费习惯解析
  • 消费和科技驱动下，布局未来多渠道销售路径
  • 跨境电商 --“买遍全球”的机遇与挑战
  • 商业互联网时代，如何实现线上线下融合
  • 时尚零售C2M的数字化商业模式转型
  • 互联网时代，打造“品消合一，渠道共创”
  • 小组讨论：新零售时代, 零售商如何连接和赢得消费者
  • 奢侈品牌数字化浪潮中的跨渠道融合
  • 紧跟消费者脉搏，布局零售业务从无线到多端
  • 大数据下全渠道的客户关系管理
  • 数字化支付与电商融合的策略和战术
  • 跨渠道融合对物流的挑战
  • 深耕供应链，助力企业提高销售效率
  • 社会化的消费者创新中国电商与零售销售路径
  • 电商+直播，创新的零售销售路径
  • 移动互联网时代，数字化、服务类商品的创新销售策略
  • 智慧零售，构建创新的零售场景
  • 如何利用大数据的核心力量，打造极致的客户体验

……

更多详细内容，请登录官方网站：

2017年中国电商与零售创新国际峰会
http://ecvinternational.com/2017echinaretail/

联系人：Ms.Torey Shan
电话：+86 21 66059539 ext 814
传真：+86 21 6605 2939
邮箱：toreys@ecvinternational.com

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