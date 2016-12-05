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中国平安助阵首届深圳宝安国际马拉松

2016年12月05日 15:51 编辑： 经理人网编辑
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为20000名赛事人员提供保障

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 12月4日，首届深圳宝安国际马拉松鸣枪开跑。作为赛事独家保险赞助商，中国平安提供了全面的一揽子风险解决方案，包括为逾20000名参赛选手、赛事工作人员及志愿者提供全方位的保险保障和快速便捷的理赔服务。

2016宝安国际马拉松是深圳区域首场由央视体育频道全程直播的国际马拉松赛事。作为赛事独家保险赞助商，中国平安为4450名工作人员及志愿者、16000名参赛选手及50名知名参赛选手提供保险保障，包括意外伤害、意外医疗和住院津贴等。平安产险的理赔业务员在赛事当天驻守在赛道附近的大型医院，为可能出现的紧急情况做好应急准备。同时，中国平安派出近百人的拉拉队，在沿途为参赛选手加油助威。

目前，长跑正日渐成为国人追求健康生活的主要运动方式之一。据2015年中国马拉松年会公布数据显示，近年来全国马拉松赛事数量和参赛人数实现了爆发式增长，仅2015年，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关运动赛事就达到了134场，较上一年增长了83场，增幅超过160%。2016年马拉松赛事逾200场。随着马拉松赛事的蓬勃发展，跑友人数的不断增长，跑马的风险也随之增高。

对此，中国平安近年来为上海马拉松、深圳马拉松、南京马拉松等多项马拉松赛事提供保险保障和志愿服务，并推出最高保额为50万元的“马拉松旅游保险”，为参与马拉松而可能出现的意外伤害医疗、意外身故、残疾或猝死提供保险保障。而平安产险与服务于国内各大马拉松及长跑赛事的专业 APP 软件“马拉马拉”签署战略合作协议，致力打造“跑友金融生态圈”。同时，中国平安积极倡导健康生活理念和健步跑步运动，平安人寿开展“平安 RUN” 健康活动，预计全年有89.3万人参加45家机构举办的健步、健跑活动，开展场次逾百场，为客户及家人带去健康简单的品质生活，让整个社会充满生机与活力。

近年来，中国平安在非传统金融业务上进一步加速，将金融服务融入客户“医、食、住、行、玩”的生活场景和需求，通过传统与非传统齐头并进，从“管理财富、管理健康、管理生活”三个维度切入，给予客户全方位的关怀，而倡导健康生活方式、打造健康生态圈正是中国平安对于客户健康关注的体现。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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