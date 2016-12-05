YVOIRE Master Course韩国首尔注射技术培训圆满完成

首尔2016年12月5日电 /美通社/ -- 11月25日至27日，YVOIRE 伊婉邀请了来自中国13个省份的知名精英医生赴韩国首尔进行注射技术培训和交流。



YVOIRE Master Course 培训合影

25日当天，仁川2010整形外科医院的李荣燮院长首先讲解了他对于解决面部问题的一些特色的注射方式：进针点和注射方法，内容独特新颖。现场各位专家积极提问并参与讨论，气氛十分热烈。同时，对李院长的注射手法和观点表示十分认同。同时，LG生命科学韩国总部HA事业部的金次长，还为各位医生精心准备并制作了个人特色手膜的项目。YVOIRE 伊婉 MASTERS' HAND 象征着每一位伊婉精英注射医生都有一双创造美的神圣之手，并希望通过培训学习，不仅对自身注射水平得到进一步提高，同时也希望能将这种专业经验分享和培训给更多的中国医生。

到达韩国首尔后，刚好下起了2016年的第一场雪。韩国的初雪寓意着浪漫，为此次伊婉韩国行赋予了一层优雅浪漫之意，同时期待着此次中韩注射技术交流会上，能够碰撞出新的火花。

正式培训课程，十几位医生应邀来到李荣燮院长所在的仁川2010整形外科医院。李院长现场分享了注射前的面部整体设计技巧，之后亲自示范了 YVOIRE 伊婉产品的注射手法及产品应用。培训结束后，李院长亲自为中国专家颁发授牌。

YVOIRE Master Course 韩国首尔行画上完美的句号。培训以提高中国医生的注射水平和海外交流为宗旨，YVOIRE 伊婉愿与中国精英一路同行。