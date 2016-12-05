“伊婉杯”第二届全国医疗美容咨询交流大会杭州闭幕

杭州2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年11月27日，文化科技名城杭州美丽的湘湖畔，第二届全国医疗美容咨询交流大会正式拉开了帷幕。

会议开幕式上揭晓了中国医美行业一次具有里程碑意义的大事件 -- “中整协医学美学设计与咨询分会”宣告成立。中国整形美容协会张斌会长、当选医学美学设计与咨询分会首任会长的何伦教授等出席会议，并发表重要讲话。

张斌会长表示，中国整形美容协会医学美学设计与咨询分会的成立，标志着中国医疗美容咨询这个行业从此将走上一个新台阶。这个平台来之不易，要把它打造成一个舞台、一个岗位，希望尽快制订医学美学咨询师培训教材、培训大纲、考试大纲，来提高从业者的水平。

分会会长何伦教授在大会致辞中对医美咨询这一岗位职责给予了高度评价。他表示，“医美咨询是医疗美容临床实践不可分割的重要组成部分，其具有双重属性，一头链接医美医生，一头链接医美服务与营销管理。因此，我们搭建一个医美和谐关系的平台，通过学习交流，提供医美咨询的质量与效率。”

28日下午，作为本次会议的一大亮点，“伊婉杯”第二届全国金牌美容咨询师评选大赛正式启动。经过前期票选结果，来自全国各地的36名出色的医美咨询师经过精彩演讲及大赛评委评选，10名选手脱颖而出成为金牌美容咨询师全国十强，并成功进行入最后一轮的决赛阶段各展魅力。

紧张的投票、拉票和后期严谨的计票环节过后，最终，来自南昌的10号选手周剑花在这场激烈的决赛中脱颖而出，问鼎冠军。

“伊婉杯”决赛后，大会还邀请了三位行业内顶级咨询师的公开课分享。人气爆棚的台湾开运美相专家邱圣文为现场咨询师们带来了名为《开运美相砍大单》的分享，演讲风格极为活跃，积极互动，超强的亲和力引得全场掌声不断。幸福一生研究院的院长王茁林则从一个心理学家的角度，分享了如何在咨询中让心理学落地，咨询师要看透本质，与顾客实现心的“同频”，才能越发接近销售的最高境界 -- 无形无迹，只有最好的顾客体验。

来自台湾的伊婉特聘咨询顾问郭懿洁老师带来《重塑亚洲人面部轮廓之美》。郭老师从咨询师实际应用层面，介绍了许多微整形知识，还以伊婉的“七点定位术”为例，介绍了对抗衰老的“还童计划”。郭老师尤其强调，面部提升立体感，要把“额头、鼻子、下巴”的中轴线用大分子玻尿酸挺起来，给肌肤施以“往前拉”的力道感，再辅以改善轮廓的“45度小脸线”，实现全面提升。

第二届全国医疗美容咨询交流大会组委会副主席张月红女士全程主持活动。“伊婉杯”决赛和咨询师公开课分享后，她有感而发的一句话，也道出了全国千万医美咨询师的心声：“医学美学设计与咨询分会的成立，让全国医美咨询师未来的晋级、考证有了一个可期待的参考和基础。从此以后，我们咨询师终于有了一个家！”