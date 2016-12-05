“优质教育在英国”活动上海开启，聚焦中英教育交流与合作

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 中英教育发展论坛 -- 对话英式学校于今日在上海举行。作为“优质教育在英国（Education is GREAT）”系列活动的重头戏，英国教育大臣贾斯汀·葛林（Justine Greening）也将出席该论坛。中英教育发展论坛在第四届“中英高级别人文交流机制（the UK China High Level People to People Dialogue）”会议前夕举办。“中英高级别人文交流机制”是深化中英关系的重要支柱，它为推进更多合作提供了有力平台，加深了两国人民间的密切关系，英国卫生大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）出席主持此次会议。

同时，来自英国的教育代表团也会参加此次启动仪式。此代表团由圣奥尔本斯学校、坎特伯雷国王院校、西德科特学校与北伦敦学院学校等15所英国优质学校及教育机构组成。在这次的中国之旅中，代表团还将与上海、广州和成都的诸位中国合作伙伴见面，寻求教育领域的发展新机遇。

此次活动还将迎来中英在教育方面的系列协议签署，其中中国阳光幼教集团、江苏绿国教育管理咨询有限公司将分别与英国顶尖的教育集团 Alpha Plus Group 和英国英式早教机构（BEE）签署早教发展方面的协议；而英国德威学校（Dulwich College）也将与上海闵行区政府在学校项目上达成合作共识。这些协议也受到了英国教育大臣的关注和支持。“中英两国在教育领域核心发展方向上有诸多共通之处，我很高兴看到这次活动在上海举办”，英国教育大臣贾斯汀·葛林（Justine Greening）表示，“我对中英合作的前景充满期待，希望可以借此提升教育标准，展示英国实力，帮助孩子们获取未来工作所需技能。”

自2015年10月中英关系迈入‘黄金时代’，双方承诺“促进两国文化教育联系，加强体育、媒体交流”，此次中英系列活动的展开正是其中的一个重要表现。英国将长期秉持承诺，与中国分享英国在教育领域的丰富经验。英国期待进一步深化中英双方在教育行业上的交流与合作。

英国教育代表团成员期待与中国合作伙伴建立起利于双方发展的长期合作关系。英国圣奥尔本斯学校（St Albans School）运营及财务部总监德里克·托德（Derek Todd）表示，“教育一直是英国丰富历史的重要组成部分。英国教育以高质量著称，拥有全球公认的资格认证体系、先进的教学理念及教学方法、广泛而有深度的课程设计，以及严格的质量监控体系。”他同时强调：“教育也是中国发展的重点，我们了解到中国一直不断深化教育领域的改革。我们期望通过此次拜访与中方加强交流，互相学习，为孩子们创立出更优异的学习环境。”