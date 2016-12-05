凤凰新闻岳建雄：互联网已从自由开放走向垄断与封闭

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 11月29日，2016“凤凰新闻客户端5.4.0新版本发布媒体沙龙”在北京凤凰国际传媒中心举行，凤凰网副总裁、凤凰新闻客户端总经理岳建雄，凤凰新闻客户端技术总监刘佳向到场的20余家主流媒体介绍了即将发布的凤凰新闻客户端5.4.0版本。

5.4.0版本是凤凰新闻客户端再起航之作，不仅从内容、交互和 UI 设计等多个方面迎来创意革新，更在算法上进行革命性提升，是颇具前瞻性、创意性的改变。可以说，本次的优化不仅是一次产品的叠带，更标志着凤凰新闻在移动互联网的浪潮中又一次走到了领先位置。

从卫视到门户，从门户到客户端，凤凰新闻一直都能准确把握时代走向和脉搏。在互联网行情风云激变的当下，凤凰要如何把握移动互联网发展的新趋势？

开放的互联网逐步走向“封闭”？ 岳建雄解析移动互联网未来发展趋势

在过去的几年中，互联网一直被认为是“开放、兼容”的代名词。然而在几度革新后，凤凰网副总裁、凤凰新闻客户端总经理岳建雄认为，移动互联网却开始走向“封闭和垄断”。

岳建雄对移动互联网发展的趋势作出预测，总结出未来移动互联网发展的六大趋势：

趋势一： 手机厂商私有化，运营商管道化，核心手机厂商将主导移动互联网生态。

手机厂商私有化，运营商管道化，核心手机厂商将主导移动互联网生态。 趋势二： 互联网从自由开放转向移动互联网垄断与封闭。百度、UC、QQ 及手机厂商浏览器信息本地化，WAP 流量将走向枯竭。

互联网从自由开放转向移动互联网垄断与封闭。百度、UC、QQ 及手机厂商浏览器信息本地化，WAP 流量将走向枯竭。 趋势三： 工具＋内容，通过信息流变现。信息流未来二三年内将是 APP 最重要的资讯分发与广告变现形式。

工具＋内容，通过信息流变现。信息流未来二三年内将是 APP 最重要的资讯分发与广告变现形式。 趋势四： 微博改变图文内容生产、组织、分发，消费，改变门户。算法信息流将改变视频内容生产、组织、分发、消费改变视频网站。

微博改变图文内容生产、组织、分发，消费，改变门户。算法信息流将改变视频内容生产、组织、分发、消费改变视频网站。 趋势五： 内容价值重估，内容创业迎来风口。特别是有制作与版权门槛的内容，如视频。脱离超级 APP 场景消费的内容将是差异化的核心。

内容价值重估，内容创业迎来风口。特别是有制作与版权门槛的内容，如视频。脱离超级 APP 场景消费的内容将是差异化的核心。 趋势六：互联网已经成为传统行业，从自由竞争时代走向垄断竞争时代。未来属于 AI，将无处不在，我们的推荐算法就是就了替代编辑工作的，只是需要时间 。

岳建雄指出，在这样的环境下，客户端必须改变资讯分发的形式，才能占得先机。即将升级的凤凰新闻客户端5.4.0版本，正是顺应这一趋势，进行了颠覆性的“算法升级”，通过人工精编+智能算法的模式，为用户提供优质的精准推送。“通过凤凰新闻探索版的实践经验，我们坚信，优质而精准的内容，将大大增加凤凰新闻的点击量，同时也提升了广告曝光度，提升品牌变现能力。”岳建雄说。

近段时间以来，凤凰新闻客户端不仅在内容运营上保持一贯的高水准，更在渠道运营方面集中发力。11月，华为发布了价格高达8999元的高端机型 MATE9 系列，凤凰新闻作为唯一预装的资讯类客户端，再次证明了凤凰品牌在高端用户中的影响力。

5.0时代新革命 把握阅读诉求，做内容“清洁工”

凤凰新闻客户端的内容水准一向在行业中有口皆碑，但在5.4.0版本中，优化的最大亮点在于技术。

凤凰新闻客户端技术总监刘佳表示，经过一段时间的数据分析，凤凰新闻技术团队已经能够更加准确的把握用户的阅读诉求：即功利性阅读、效用阅读和消遣娱乐阅读。我们发现，由于凤凰在大事件报道上的明显优势，大多数用户习惯于用凤凰新闻来完成功利性阅读和效用阅读，但是，随着人们使用手机的事件越来越长，消遣娱乐阅读所占据的时间也越来越长。针对这一趋势，凤凰新闻升级了视频直播功能，并在算法推荐的配合下，让用户随时看、随心看、消遣看，为用户在消遣娱乐时提供了更优选择。

刘佳还提到，“算法升级”后的5.4.0版本还将给用户带来更优质的阅读享受。“通过打造‘智能算法+人工编辑’的最优组合，我们会最大程度上将大家都不喜欢的新闻 -- 也就是‘尾部新闻’剔除，一心一意为用户提供质量更高、雷点更少的阅读体验，”刘佳说。

前瞻趋势，顺势而为—凤凰新闻客户端以5.4.0版本为一个新起点，锁定新市场，把握“信息流”，洞悉阅读需求，提供优质精准推送……相信在激变的市场行情中，凤凰会以品质继续赢得用户信赖。