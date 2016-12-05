浙江圆音海：龙头币、冷门币–投资金银币中的黑马

杭州2016年12月5日电 /美通社/ -- 金银币作为一种投资收藏品，近年来受到越来越多的关注与偏好。我国的金银币无论是品种还是数量上，都算得上题材丰富、品种多样。然而对于大多数金银币集藏爱好者来说，面对如此庞大的数量和繁多的种类，往往不知道从何入手。如何选择有投资和收藏价值的金银币成为人们关注的热门话题。

浙江圆音海收藏艺术品交易中心（http://www.yyhjys.com/）是一家线上线下全流通，由浙江省政府授权的金银币交易中心。中心专业的理财专家团队更是对金银币收藏投资的选择有着独到的见解。专家建议多重视系列的龙头币和冷门币种。其中龙头币由于在系列中第一个发行或良好的市场表现，大多具有发行时间早、市场沉淀好、发行量相对少和集藏群体广等代表性特征，升值的预期相对较高。而发行至今没有出现过过多涨幅的冷门币种，往往因为题材不被大众所熟知等因素暂时受到市场冷落，但并不代表其价值已被充分挖掘，因此值得给予更多的关注。

很多收藏者在进行金银币收藏时都会了解其发行量和题材，因为发行的数量在很大程度上决定了未来的升值空间，毕竟物以稀为贵。而题材则决定了是否有比较庞大的收藏群体，只有想要收藏的群体大，未来才有可能有比较理想的出售价格。除了发行量和题材外，一整套金银币或整个系列金银币的收藏价值远大于单个金银币价格的简单相加，因此集全某一题材或系列的金银币也成为众多收藏爱好者的一种习惯。



金银币整套展示图

金银币的收藏投资机会，也会广泛的存在于发行后的动态趋势中，一些价格过度下跌、出乎多数人预期的超跌藏品。以及经过一段时间调整后，价格较上市时便宜不少但仍保持着一定热度的活跃币种。还有一些题材和发行量相同或类似，但发行后市场价格较低的金银币，和市场热度高、社会需求大且消耗比较充分的币种，可能都是收藏投资中的不错选择。

面对投资过程中存在的各种风险，投资收藏者不仅要学会关注与分析，更要注重培养自己的良好心态，站在资产配置的高度来看待金银币的收藏与投资，以长远的眼光与正确的选择将风险降到最低。

浙江圆音海收藏艺术品交易中心始终坚持维护市场公平、公正、公开，创新性的推出金银币电子平台，为广大投资者和收藏者提供一个“安全”、“稳健”、“专业”的交易环境，不仅从源头上保护了个人利益，也令金银币品相得到更好的保障。

近期，浙江圆音海收藏艺术品交易中心向社会招贤纳士，欢迎招商团队、职业经理人加入浙江圆音海，待遇从优，共创广阔职业平台。