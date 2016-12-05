大姨吗柴可：医疗健康行业是经济寒冬中少有的“春天”

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年对创业者而言是煎熬的一年，也是突进的一年。面对着大环境的冬天，广大创业者又学到了些什么？12月4日，2016虎嗅F&M创新节举办，包括大姨吗创始人兼CEO柴可、爱鲜蜂CEO张赢、瓜子二手车CEO杨浩涌在内的重磅嘉宾亮相创新节的圆桌论坛环节，围绕着“创业者在冬天里学到的东西”的主题展开探讨，现场碰撞出精彩的思维火花。柴可表示，在今年所有行业的经济收入均呈下滑之势时，只有一个行业呈现出两位数的上升，那就是医疗。大姨吗经过三年的研发，也将在明年推出智能家庭医疗设备。



大姨吗创始人兼CEO柴可在现场互动

“尽管寒冬对不同的投资人、不同的基金形势及不同的创业者产生了不同的化学反应，但它依然是真实存在的。”柴可说，大姨吗在经历过风口浪尖后，在商业、用户及企业层面均进行了思考。他认为，只考虑流量变现的创始人是没有前途的，一百万UV与PV毫无意义，有意义的是UV、PV背后的每一个鲜活的用户个体。在知道用户“是谁”之后再反推的商业模式才经得起市场的考验。

在此前的2016洛客发布盛典及TEDxLujiazui 2016上，柴可均预告了其会在明年推出采用了FI-POCT系统（family intelligent point of care testing），即家庭智能即时检验系统的智能家庭医疗设备。在此次的圆桌论坛中，柴可也对其进军这一领域的原因做出了解释。他认为，在今年的经济寒冬中，唯有一个行业却焕发出勃勃生机，那就是医疗，而智能医疗器械的前景无疑将更加广阔。“曾有投资人问我，做医疗会不会太‘重’了。对此我的回答是，我关注的是用户，我的所有布局皆是因为用户而布局。因此我会在把握用户需求与用户本质的基础上找到商业模式的突破口。”柴可说。

在现场，柴可还对大姨吗的“电商导向”予以了诠释。他认为，购买行为是用户的基本动作，但绝不能仅关注行为本身而忽略购买背后的属性。大姨吗一次又一次地深挖商品毛利润，将卫生用品的毛利润从以前的5%变成60%，这是其商业形态日益健康的关键所在。

他说，对创业者来说，“投资”是绕不开的话题。如果可以选择，他会先拿战略投资人的钱，再拿财务投资人的钱。因为战略投资人会促使创业者的战略布局更加完善。而在寻找新机遇的时候，一定要找准方向并进行极致的精细化管理。切忌在错误的方向上加速快跑。“医疗健康是很好的行业，欢迎更多伙伴加入其中。在经济寒冬中，更要找到正确的行业做正确的事。”柴可如是说。