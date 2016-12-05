银江孵化器正式布局硅谷 “孵化全球”玩转国际范儿

杭州2016年12月5日电 /美通社/ -- 美国当地时间2016年12月1日，银江孵化器与瀚海国际（中国首家硅谷孵化器）于美国洛杉矶联合宣布正式开启战略合作，标志着银江孵化器正式布局美国硅谷，在构建国际化孵化平台，加速全球战略布局的道路上迈出重要一步。银江科技集团首席执行官徐理虹、银江孵化器副总裁阮晴炜、银江孵化器总裁助理施旻出席了启动仪式。

联姻硅谷 深耕全球科创中心

此次合作内容涵盖了产业布局、项目孵化、资源共享等多领域的深度合作。硅谷作为全球科创中心，聚集了先进的科研技术和高素质的创业人才。银江孵化器作为国家级孵化器，此次与硅谷地区的孵化器正式“联姻”，将极大地推进银江孵化器国际化战略进程，为全球的创业者提供更好的创业服务，践行“立足全球，孵化未来”的服务宗旨。

自成立以来，银江孵化器深耕国际业务拓展，与全球各类孵化器、众创空间进行多方位合作，推进全球化布局，成果丰硕。值得一提的是，银江孵化器致力于将国际先进的孵化方法、手段以及国际优质项目资源引入国内。目前已为创业者提供与全球5000多位创始人、导师、投资者以及企业合伙人合作的机会，加速入驻项目创新创业的步伐。

不久前，银江孵化器与美国 Techstars 建立了合作基金，服务全球创业项目。截至目前，银江孵化器通过直投、基金合作等方式，投资海外优秀的早期项目100余个，横跨社交、医疗、VR/AR、互联网、物联网等多个领域。

此外，银江孵化器先后与以色列、英国、北欧、韩国、加拿大等国家的顶级孵化器进行对接，开展合作，共享各项技术资源与导师资源。

谈及此次与瀚海合作的意义，银江孵化器负责人表示，此次合作的达成，标志着银江孵化器正式布局美国硅谷，一方面可以加强对全球优质项目的吸引，另一方面也为国内优秀的企业、项目提供了向世界展示自己的舞台。

银江孵化器 -- 专业的智慧产业孵化平台

银江孵化器是 A 类国家级孵化器，于2007年由银江集团投资设立。旗下众创空间品牌银江创业梦工场是国家级众创空间。历经近十年磨砺，银江孵化器建立了“产业+资本+基地”创新孵化模式，依托银江智慧产业龙头地位，通过全生命周期资本体系覆盖和全国孵化园区基地布局，打造专业的智慧产业孵化平台。

银江孵化器建立了“众创空间 -- 孵化器 -- 加速器 -- 产业园”的全科技孵化产业平台。其中，“银江创业梦工场”众创空间作为智慧产业创客项目培育平台，因其优秀的服务能力已成功培育了多个智慧城市相关项目。同时，银江孵化器依靠银江系全生命周期投资体系 -- 天使基金、创投基金、智慧产业基金、产业并购基金等多支基金，已成功孵化多家上市企业。

同时，银江孵化器也在世界主流创新领域，与知名孵化器、高等院校、专业机构、留学生群体、专业论坛等建立了密切的联系与合作，为各地创新创业项目设置了流量入口。