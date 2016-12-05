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银江孵化器正式布局硅谷 “孵化全球”玩转国际范儿

2016年12月05日 17:00 编辑： 经理人网编辑
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杭州2016年12月5日电 /美通社/ -- 美国当地时间2016121日，银江孵化器与瀚海国际（中国首家硅谷孵化器）于美国洛杉矶联合宣布正式开启战略合作标志着银江孵化器正式布局美国硅谷，在构建国际化孵化平台，加速全球战略布局的道路上迈出重要一步。银江科技集团首席执行官徐理虹、银江孵化器副总裁阮晴炜、银江孵化器总裁助理施旻出席了启动仪式。

左上图为战略合作启动仪式现场，右上图为银江科技集团首席执行官徐理虹作精彩发言，左下图为银江科技集团CEO徐理虹与中国驻洛杉矶总领事馆文化参赞古今、瀚海控股董事长王汉光、老鹰基金管理合伙人刘小鹰（从左至右），右下图为银江孵化器园区布局
左上图为战略合作启动仪式现场，右上图为银江科技集团首席执行官徐理虹作精彩发言，左下图为银江科技集团CEO徐理虹与中国驻洛杉矶总领事馆文化参赞古今、瀚海控股董事长王汉光、老鹰基金管理合伙人刘小鹰（从左至右），右下图为银江孵化器园区布局

联姻硅谷  深耕全球科创中心

此次合作内容涵盖了产业布局、项目孵化、资源共享等多领域的深度合作。硅谷作为全球科创中心，聚集了先进的科研技术高素质的创业人才。银江孵化器作为国家级孵化器，此次与硅谷地区的孵化器正式联姻，将极大推进银江孵化器国际化战略进程，为全球的创业者提供更好的创业服务，践行“立足全球，孵化未来”的服务宗旨。

自成立以来，银江孵化器深耕国际业务拓展，与全球各类孵化器、众创空间进行多方位合作，推进全球化布局，成果丰硕。值得一提的是，银江孵化器致力于将国际先进的孵化方法、手段以及国际优质项目资源引入国内。目前已为创业者提供与全球5000多位创始人、导师、投资者以及企业合伙人合作的机会，加速入驻项目创新创业的步伐。

不久前，银江孵化器与美国 Techstars 建立了合作基金，服务全球创业项目。截至目前，银江孵化器通过直投、基金合作等方式，投资海外优秀的早期项目100余个，横跨社交、医疗、VR/AR、互联网、物联网等多个领域。

此外，银江孵化器先后与以色列、英国、北欧、韩国、加拿大等国家的顶级孵化器进行对接，开展合作，共享各项技术资源与导师资源。

谈及此次与瀚海合作的意义，银江孵化器负责人表示，此次合作的达成，标志着银江孵化器正式布局美国硅谷，一方面可以加强对全球优质项目的吸引，另一方面也为国内优秀的企业、项目提供了向世界展示自己的舞台。

银江孵化器 -- 专业的智慧产业孵化平台

银江孵化器是 A 类国家级孵化器，于2007年由银江集团投资设立。旗下众创空间品牌银江创业梦工场是国家级众创空间。历经近十年磨砺，银江孵化器建立了“产业+资本+基地”创新孵化模式，依托银江智慧产业龙头地位，通过全生命周期资本体系覆盖和全国孵化园区基地布局，打造专业的智慧产业孵化平台。

银江孵化器建立了“众创空间 --  孵化器 -- 加速器 -- 产业园”的全科技孵化产业平台。其中，“银江创业梦工场”众创空间作为智慧产业创客项目培育平台，因其优秀的服务能力已成功培育了多个智慧城市相关项目。同时，银江孵化器依靠银江系全生命周期投资体系 -- 天使基金、创投基金、智慧产业基金、产业并购基金等多支基金，已成功孵化多家上市企业。

同时，银江孵化器也在世界主流创新领域，与知名孵化器、高等院校、专业机构、留学生群体、专业论坛等建立了密切的联系与合作，为各地创新创业项目设置了流量入口。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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