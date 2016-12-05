英中创意创新者论坛宣布五项两国间商业合作协议

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 由英国国际贸易部 (Department for International Trade) 和中国国家新闻出版广电总局合作举办的英中创意创新者论坛于今日在上海中国金融信息中心正式拉开帷幕。英国文化、媒体和体育大臣凯伦·布拉德利议员阁下 (The Rt Hon Karen Bradley) 以及中国国家新闻出版广电总局副局长童刚共同出席了论坛，并见证了中英两国创意企业关于五项商业合作协议的签署仪式。



英国文化、媒体和体育大臣Karen Bradley在英中创意创新者论坛上致辞

英国文化、媒体和体育大臣凯伦·布拉德利阁下 (The Rt Hon Karen Bradley) 表示：“英中两国已经进入合作的黄金时代，看到两国关系欣欣向荣，且创意产业已经成为两国的优先发展产业之一，让人欣喜不已。事实上，创意产业是英国政府产业战略的一项关键内容，同时也是中国第十三个五年计划的组成部分。”

本次论坛上签署的五项商业合作协议涵盖了创意产业中的广泛领域，其中包括：

在电脑游戏教育方面领衔欧洲的阿伯泰大学 (Abertay University) 与全球最大的游戏公司之一Perfect World 签署了合作协议，通过为中国高校毕业生提供电脑游戏制作的学习机会，为他们未来进入该校举世闻名的游戏开发专业进行研究生阶段深造提供了专门的升学路径。

英国 Lion Television 制片公司和江苏广播电视台宣布，将共同制作一部名为《现代中国故事》 (Tales from Modern China) 的电视节目。该节目旨在从全球性视角探索古老中国和现代中国的文明。

在伦敦和上海设有办公室、多次获得大型国际奖项的独立制作公司和动画工作室 Unanico 集团与中国华狮娱乐制作有限公司 (Lion Entertainment Production Co.) 在论坛上达成了一项四千万英镑的合作项目，预备共同制作和发行动画电影。第一部影片制作计划将于2017年上半年公布。

此外，Unanico集团还宣布与湖南芒果娱乐有限公司建立战略合作伙伴关系，拍摄制作一系列真人实景电影。芒果娱乐是中国第二大电视集团 -- 湖南广播电视台旗下的全资子公司。

同时，总部设在英国卡迪夫的英国布猫动画公司 (Cloth Cat Animation) 和中国大业漫奇妙动漫公司宣布，将合作制作一部基于大业漫奇妙塑造的卡通形象洛宝贝的新系列动画。这部52集系列动画将在英国制作，并于2017年6月开始在中国播放，之后将在全球范围内通过地面广播和数字频道播映。这个项目预计将为威尔士带来320万英镑的经济收益。

超过150名来自中英双方企业的高管和创意产业的从业者出席了当天的论坛，其中包括BBC环球、ITV Studios、Framestore（即电影《神奇动物在哪里》的后期视觉效果制作工作室）、松林制片厂等多家全球知名大公司，以及爱奇艺、上海文广集团和江苏电视台等中方企业代表。一系列从事 VR/AR 技术开发或应用的英国公司，如Alchemy VR、Foundry，以及微鲸科技、幻维数码、乐视虚拟现实科技和青亭网等中国企业代表参加了分组讨论和企业间一对一会谈。《魔兽》电影主角，著名英国男演员多米尼克·库珀 (Dominic Cooper) 在台上接受了采访并分享了他在中英电影合作中的经历。