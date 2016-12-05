易生支付获“中国互联网金融最具竞争力创新企业”称号

易生支付亮相中国金融创新与安全发展高峰论坛

北京2016年12月5日电 /美通社/ -- 2016年11月28日，由人民日报社《民生周刊》杂志社、中国金融家杂志社、中国电子商务协会、中国投资协会投资咨询专业委员会、中国电子商务协会互联网金融研究院会等单位联合主办的“中国金融创新与安全发展高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦国际报告厅圆满落幕。海航集团旗下企业第三方支付公司易生支付有限公司（简称“易生支付”）应邀亮相此次高峰论坛并荣获“中国互联网金融最具竞争力创新企业”的殊荣。



中国金融创新与安全发展高峰论坛现场

伴随着我国金融产业快速发展，一大批以互联网为手段的创新金融企业不断涌现，各种新商业模式和创新平台更是层出不穷，金融业信息化、综合化、大数据化经营渐成趋势。在第三方支付产业步入快车道，业务规模和行业应用飞速发展的同时，也暴露出一些急剧攀升的金融风险以及第三方支付公司良莠不齐的相关问题。全国人大、全国政协、国务院研究室及相关部委、协会、金融、经济领域的专家学者、全国优秀金融创新企业等800余行业领军人物出席此次峰会，共同探讨行业的“创新、监管、规范、安全”课题，防范市场风险，促进互联网金融体系的规范与良性发展。

海航集团旗下企业第三方支付公司易生支付有限公司也应邀亮相此次高峰论坛，通过企业自荐、专家及全国金融创新与安全发展高峰论坛组委会的严格筛选与专业评定，最终荣获“中国互联网金融最具竞争力创新企业”的殊荣。

本次论坛对第三方支付产业的未来发展有着重大意义，互联网金融的多元化与安全保障显得尤为重要。易生支付打破支付市场同质化竞争僵局，同时还在夯实集团外支付业务的基础上积极响应政府号召，通过创新的业务模式及服务内容，开启便民支付快速通道，助力便民支付的升级发展。

根据《非金融机构支付服务管理办法》的规定，获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》已成为第三方支付机构的重要监管手段。易生支付作为全国第一批获得中华人民共和国支付业务许可证（互联网支付、预付卡发行与受理）的非金融服务机构，积极助力行业发展，于2016年8月12日顺利通过中国人民银行《支付业务许可证》续展申请审核，成为全国首批续展成功的第三方支付企业并获得“银行卡收单（全国）、移动电话支付”两项支付业务许可增项。随着央行对牌照审核发放越来越严格，第三方支付机构持牌与否更凸显出企业合法经营，具备更高级的安全、资金和信用保障以及企业社会公信力的重要意义。

以互联网支付业务以及预付费卡发行与受理业务为核心的易生支付，持有目前国内最全的支付业务牌照，与多家银行金融机构合作；专业的 IT 团队打造的核心交易系统和外围应用系统，完备周密的风险防范制度与措施及售前售后的综合保障能力，提供强大的安全保障；在全国的一线、二线城市有大量的受理商户，具有丰富的商户资源等条件下，不断强化企业核心竞争力，逐渐成为行业的先锋模范。

此次高峰论坛搭建了金融产业与全国电商业界的学习与交流平台，营造了金融、电子商务应用的浓厚氛围，必将带动金融、电子商务的快速发展。在未来发展的道路上易生支付将始终立足于“求实、进取、创新、协同、共享”的理念，秉承着“精彩生活、易生相伴”的理念，以安全、高效、优质的专业支付服务，协助引导互联网金融步入健康发展轨道。