默克将为Acticor Biotech SAS提供Provantage(R)端到端服务

-- 加速Acticor治疗缺血性脑中风的抗体片段的开发与生产

德国达姆施塔特2016年12月5日电 /美通社/ -- 领先的科学与科技公司默克(Merck ) 今天宣布，该公司将向 Acticor Biotech SAS 提供其Provantage®端到端服务，加速 Acticor 用于缺血性脑中风基础治疗的抗体片段的开发与生产。

默克的 Provantage® 端到端解决方案是一套全面的产品和服务，帮助生物制药公司加快从分子进入临床和商业化的进程。

默克执行委员会成员兼生命科学业务部首席执行官乌迪特-巴特拉(Udit Batra)表示：“我们的 Provantage® 端到端解决方案将为 Acticor 提供快速灵活的开发与临床规模生产方法。我们期待着进行抗体片段完整的工艺开发，帮助优先开展这个重要的新分子项目，从而让我们尽快完成这个项目，满足患者需求。”

这套全包解决方案包括工艺开发、cGMP 临床制造、质量和监管支持、培训、商业设施设计、工程与建造以及生产设备供应和工艺技术转移活动。

Acticor Biotech 首席执行官 Gilles Avenard 表示：“脑中风是世界第三大致死原因，也是成年人致残的首因。鉴于这些统计数据，我们将开发创新型治疗策略，对缺血性脑中风的急性期进行安全有效的应急处理。通过与默克的合作，我们如今可以使用一套全面的开发与生产服务，帮助我们完成使命。”

默克的 Provantage® 端到端解决方案可以为任何地区的生物制药企业在其生命周期的各个阶段带来重要益处并解决其面临的主要挑战，包括实行分散化生产的著名生物制药企业 -- 它们需要迅速有效地建立当地生产能力。通过端到端解决方案，默克生命科学能够促进和加速整个工艺向新生产地点的转移。初创公司的生产能力、资源和基础厂房十分有限，它们将从这一拥有一流的单元操作、工艺开发技术专业能力和生产厂房专业知识的合作伙伴身上广泛受益。

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