Applus IDIADA与TASS International达成合作

在全球范围内设计和管理新一代的联网和自动驾驶汽车测试场地

荷兰海尔蒙德2016年12月5日电 /美通社/ -- Applus IDIADA 与 TASS International 今天宣布达成一项全球性协议，共同设计和管理新一代的联网和自动驾驶汽车测试场地。通过合并专长，双方企业目前为联网和自动驾驶汽车测试设施提供一整套解决方案。

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联网和自动驾驶汽车的开发不仅需要新的设计和验证方法，也需要新的工具。这些创新的关键要求包括专用封闭式测试环境，在该环境中，新的技术可在部署到公路之前得到开发和验证。两家企业在合作后，汽车、通信和 IT 行业将从双方的合并专长中受益。

Applus IDIADA 提供联网和自动驾驶汽车测试与开发方面的专长，以及超过20年的试验场设计与管理经验。

TASS International 在车辆安全应用领域拥有悠久的历史，提供综合工具套件，覆盖从模拟到硬件验证的联网和自动驾驶汽车开发方法。

双方企业即将合作的首个项目位于密歇根州伊斯兰提镇威楼峦 (Willow Run) 的美国智能移动交通中心 (American Center for Mobility)。这是一家针对未来移动交通的非营利性测试、教育和产品开发中心，旨在实现联网和自动驾驶汽车技术的安全验证和自行认证，并加快自愿性标准的开发。

Applus IDIADA 首席执行官 Carles Grasas 表示：“此次合作推进了我们的战略，即通过帮助客户应对这些新技术带来的挑战，成为一家全球领先的合作伙伴。”

TASS International 首席执行官 Jan van den Oetelaar 称：“我们相信，全球汽车行业及各地政府将受益于我们的联合优势，进而加快高度自动化驾驶汽车的实现，并最终获得相关认证。”

美国智能移动交通中心总裁兼首席执行官 John Maddox 说：“美国智能移动交通中心认为，自动驾驶汽车的物理测试与模拟之间需要协调，而这两家行业领先企业的合作正体现了这种协调。”