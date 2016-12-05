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摩洛哥携手尼日利亚宣布共建横贯非洲大陆的天然气管道

2016年12月05日 21:35 编辑： 经理人网编辑
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新建区域管道项目将推动西非经济发展

摩洛哥主权财富基金Ithmar Capital与尼日利亚主权投资管理局的最新合作将助力区域管道建设及区域发展项目

尼日利亚，阿布贾2016年12月5日电 /美通社/ -- 作为加强西非经济建设的一项重大举措，摩洛哥王国与尼日利亚联邦共和国宣布将共同建设连接两国的区域天然气管道，将尼日利亚的资源输送至摩洛哥及其邻国和欧洲。摩洛哥国王穆罕默德六世国王陛下与尼日利亚总统穆罕默德·布哈里会晤期间宣布了这一横贯非洲大陆的管道项目，旨在为整个区域的大规模经济增长注入活力。

通过加速该地区的电气化发展水平，这条泛非洲大陆天然气管道将改善整个西非的能源获取现状，并协助突破该地区平价能源稀缺这一重大发展瓶颈。此外，该项目将通过摩洛哥将尼日利亚的天然气与欧洲能源市场对接，加强对欧洲地区的能源出口。

横贯非洲大陆的天然气管道助力西非地区建立工业中心以吸引外商投资。因此，该项目也将主要促进非洲国家工业、食品加工及化肥等行业的发展，提高出口竞争力。目前，非洲内陆国家贸易量仅占非洲国家国际贸易总量的17%，远低于亚洲及欧洲的水平，其中部分原因是非洲国家之间的贸易成本相对较高。

旨在加快该区域的电气化建设，所有相关方均参与了项目设计，建成后还将形成一个具有竞争性的区域电力市场，并很有可能连接欧洲能源市场。此外，该项目还将促进地方自然资源市场向全国及国际市场转型。

该项目将体现为摩洛哥主权财富基金Ithmar Capital与尼日利亚主权投资管理局（NSIA）的最新合作。双方签署《战略合作协议》（SPA）与《谅解备忘录》（MOU），这是两国近代以来首次在就双边投资进行合作。

根据该《战略合作协议》，Ithmar Capital与NSIA承诺共同对包括食品安全、可再生能源和基础设施在内的战略性行业板块进行投资。两家机构还承诺分享矿产采掘行业的相关知识与专业技术，不仅展开合作研究、寻找最佳实践方案，还将共同提供政策指导，加强两国的自然资源管理能力。

同样，《谅解备忘录》在两大机构之间提供了一个更广泛的联盟架构，确保尼日利亚能够积极参与非洲绿色增长基础设施基金（非洲GGIF）计划，共同促进非洲向绿色经济转型。非洲GGIF于今年11月在马拉喀什举行的“联合国气候变化框架公约”第22次缔约方会议（COP22）上发起，通过吸引对非洲有兴趣的外国投资者寻求负责任、可持续的投资机会从而加快区域增长。

上述两项协议将为摩洛哥和尼日利亚之间构建紧密关系以及形成新的发展机遇建立起正式的合作框架，同时也代表了两个最大的非洲经济体为持续推动非洲大陆发展而展开区域项目所作出的重大承诺。

尼日利亚外交部长Geoffrey Onyema博士说：“这一南南开放平台将加速该地区国民经济的结构转型，从而使整个区域踏上更高速的增长轨道。两国元首同意成立一个双边协调机构，用于监督这一重大项目，并对在非洲地区形成这一战略合作表示了高度赞扬。”

摩洛哥与尼日利亚之间的最新合作旨在为南南合作树立典范，并为非洲经济创造发展机遇提供推力。该合作符合罕默德六世国王陛下的区域战略。此前，国王陛下宣布非洲是摩洛哥外交政策的重中之重，而摩洛哥将为能够直接改善非洲人民生活水平的经济、社会服务及人类发展项目提供支持，其中包括与能源产业相关的项目，尤其是可持续发展绿色项目。

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