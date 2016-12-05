勃林格殷格翰连续四年蝉联“中国杰出雇主”

上海2016年12月5日电 /美通社/ -- 2017杰出雇主认证获奖名单今天在上海揭晓。德国制药企业勃林格殷格翰凭借优秀的人力资源实践和雇主品牌以及具有竞争力的员工福祉再次脱颖而出，连续四年蝉联“中国杰出雇主”认证。同时，勃林格殷格翰台湾分公司继2016年后再次获得“台湾杰出雇主”认证。

“我非常高兴公司再次荣获‘中国杰出雇主’和‘台湾地区杰出雇主’的称号，这是对勃林格殷格翰大中华区雇主品牌长期优秀实践的认可，也是对每一位员工长期以来努力的肯定。”勃林格殷格翰大中华区人力资源副总裁关红涓女士表示，“我们始终坚持以人为本，通过对领导力的建设、对员工能力的培训推动其职业发展，以及全面薪酬和更加人性化的弹性福利计划，使员工和公司一起成长。我们将坚持‘关爱、卓越、成长’的雇主价值，吸引、保留和激励人才发展，让员工在勃林格殷格翰这个大舞台上充分发挥自己的才能，实现职业成就。”

“员工是我们最大的财富。作为一家拥有超过130年历史的全球领先的创新家族制药企业，我们对每一位员工都充满责任感。”勃林格殷格翰中国总裁潘大为先生表示，“杰出雇主是一项持续的旅程，我们会不断改进自己。希望更多的有才之士加入到我们一起，把更多更好的创新产品带给中国的患者，创造更多健康。”

“中国杰出雇主”认证项目由第三方独立调研机构“杰出雇主调研机构”发起，主要从人才策略、人力资源规划、员工入职、学习和发展、业绩管理、领导力发展、职业发展和继任者管理、薪酬与福利、企业文化等九大维度对企业进行全方位评估。迄今为止，全球已有10,000多家知名企业参与“杰出雇主”项目。

勃林格殷格翰是全球前20强制药公司之一，总部位于德国殷格翰，全球有145家分支机构，员工总数超过47,500名。公司连续12年被《科学》杂志评为生物技术及医药行业内最受尊敬的企业。