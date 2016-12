AAOIFI推出与世界黄金协会联合制定的伊斯兰教法黄金标准

阿联酋迪拜2016年12月6日电 /美通社/ -- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions(简称“AAOIFI”,伊斯兰金融机构会计和审计组织)与世界黄金协会(World Gold Council)欣然宣布发布《Shari'ah Standard No. 57 on Gold and its Trading Controls》(第57号黄金及其交易管理伊斯兰教法标准,简称“标准”)。该标准是处理伊斯兰教法有关其各种形式及类型黄金的规则,涵盖伊斯兰教法有关黄金交易的参数,以及机构黄金类金融产品的相应规则。

该标准将首次确定黄金作为伊斯兰金融行业的一种投资工具的具体规则。直到目前,尚无这方面的规则。这项全新标准表明,只要符合伊斯兰教法所有相关规定(包括持有黄金和合理计算天课(Zakah)相关的规定),即可进行黄金投资。

AAOIFI 秘书长哈米德-哈桑-梅拉赫(Hamed Hasan Merah)博士表示:“这项最重要的伊斯兰教法标准是 AAOIFI 伊斯兰教法委员会做出大量努力的最终成果,它将成为全球范围内伊斯兰金融行业领先而最具影响力的伊斯兰教法权威标准。它包含 AAOIFI 现有系列标准的新增内容,同时覆盖在当前环境下处理与投资黄金方面遵循伊斯兰教法的相关机制,从而有望在面向伊斯兰金融机构的流动性管理相关的产品之上,开发与伊斯兰教法相关规则与戒律相符的全新投资产品。希望这将成为伊斯兰金融行业积极迈出的一大步。”

这项标准将有助于开启一种新的投资资产类型,从而使伊斯兰银行及其它金融机构能发展其客户群,并推动开发更加广泛的储蓄、对冲和多样化产品。

世界黄金协会首席执行官施安霂(Aram Shishmanian)在评论时表示:“对于伊斯兰投资者和整个黄金行业而言,这是一项开创性举措。我们很高兴现在拥有了允许投资黄金的明确伊斯兰教法指南。黄金是一种经过证明的财富保值资产,而伊斯兰投资者目前能够以此来保护其财富并分散市场风险。”

AAOIFI 伊斯兰教委员会在2016年11月17日至19日举行的会议上最终确定了该标准的讨论结果(第57号),并且批准了该标准的最终措辞。该标准的制定遵循了通常严格的 AAOIFI 流程并结合了包括涉及所有主要利益相关者的公开听证会在内的咨询期,旨在确保最终标准成为该行业的实际工具。

这项新标准将采用阿拉伯语和英语,订阅者可以通过 AAOIFI 的网站和移动应用平台,或者通过http://www.shariahgold.com,查看该标准的数字版。

