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MoneyGram客户现可通过新韩银行ATM汇款

2016年12月06日 03:02 编辑： 经理人网编辑
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韩国现在有近 900 个网点提供转账服务

南韩首尔2016年12月6日电 /美通社/ -- MoneyGram 持续致力于打破现实世界与数字世界的樊篱，使转账更轻松，方便客户在韩国汇款和收款。新韩银行是韩国领先的国有银行之一，通过与其建立新的合作关系，MoneyGram 客户现在可在韩国将近 900 个网点的银行 ATM 汇款。

ATM随时提供汇款服務
ATM随时提供汇款服務

通过 MoneyGram 汇款的客户必须持有有效的新韩银行借记卡/ATM 卡。为使交易实现无缝化处理，汇款人可在任何新韩银行网点预先注册最多三名收款人。客户还可以选择不同的语言进行交易处理，包括英语、中文、俄语、泰语和越南语。通过 ATM 完成汇款后，汇款人会收到一张带有参考号的收据。根据代理商的营业时间和当地法规要求，只要 10 分钟钱款便会到账。

“这是一项创新的自助服务解决方案，根据代理商的营业时间和当地法规要求，使我们的客户能够实现随时随地、快速、便捷地汇款。”MoneyGram 亚太地区负责人 Yogesh Sangle 表示。“韩国是活跃的汇款市场，越来越多的外籍员工希望汇款给家里来供养家庭，以提供生活必需品和教育支出。我们很高兴能够与新韩银行扩大合作，增加新的渠道，使 MoneyGram 能够提供更佳的服务，满足更广泛的客户需求。”

根据世界银行统计，2015 年约有 56 亿美元汇款从韩国汇出，主要流向中国（41 亿美元）、菲律宾（2.15 亿美元）和泰国（1.73 亿美元）。

#moneygramnews

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